Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы во вторник выросли, инвесторы следили за корпоративными отчетностями в отсутствие важных публикаций по макроэкономике. Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на 1,9%. Они полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению процентных ставок в июне, а к концу года стоимость заимствований будет уменьшена на 100 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду меняются без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,11%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск поднялся на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 мск прибавил 1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка подрастают утром в среду, продолжая рост на геополитических рисках. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $78,62 за баррель, что на 0,04% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене 0,8%, до $78,59 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,1% и составили $73,38 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на 0,7% - до $73,31 за баррель.

Обе марки дорожают третий день подряд, инвесторы продолжают оценивать риски перебоев с поставками на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics. Кроме того, внимание трейдеров направлено на публикацию в 18:30 мск данных о недельной динамике запасов нефти в США. Обнародованная накануне статистика Американского института нефти (API) показала рост резервов на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тыс. баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 февраля выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,74 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,038 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 105,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 882,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,48%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,46%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-09" (-0,45%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,33%) и "МТС-001P-22" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЕнисейАгроСоюз" завершило размещение дебютных 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "МСБ-лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Размещение займа началось 8 декабря 2023 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов - 17% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,333% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-35-го купонов, еще 3,343% от номинала - в дату окончания 36-го купонного периода.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П13 почти в 2,5 раза - с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. В ходе сбора заявок книга была переподписана в 5 раз. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 14,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БO-03-002P с переменными купонами с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Финальный ориентир премии к среднему значению RUONIA установлен на уровне 130 базисных пунктов (первоначально ориентир спреда составлял не выше 140 базисных пунктов). Ориентир ставки 1-го купона, таким образом, составляет 16,9% годовых. Купоны по выпуску будут ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.

ООО "Боржоми финанс" планирует 15 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 18,57% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

Кроме того, ООО "Боржоми финанс" приняло решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей с погашением в 2026 году. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых до запланированной оферты с исполнением 28 февраля 2024 года. Ставки последующих купонов компания не устанавливала.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 12% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 15-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 19 февраля.

ООО "Феррони" установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7 рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45 купонов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выкупило по оферте 3 млн 686,864 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 36,9% займа. В ходе процедуры оферты к выкупу были предъявлены облигации на сумму 3,7 млрд рублей, из них в результате вторичного размещения были проданы бумаги номиналом 3 млрд рублей, тем самым сохранив в рынке 94% от общего объема выпуска. Компания разместила 15-летний выпуск облигаций на 10 млрд рублей в феврале 2017 года. Ставка 1-28-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Ставки 29-42-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,2% годовых. Таким образом, ставка 29-го купона составляет 18,2% годовых. Купоны квартальные.