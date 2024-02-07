Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3250п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3250 пунктов в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи во вторник прибавил 0,2%, вплотную приблизившись к локальному уровню сопротивления, который находится на отметке 3240 пунктов. Ожидаем, что в среду индекс Мосбиржи может протестовать отметку 3250 пунктов. Бумаги Сбербанка смогли подняться выше локальных пиков. Надеемся на сохранения спроса на акции компании. В свою очередь, это должно помочь индексу продолжить дальнейшее продвижения к отметке 3300 пунктов", - отмечает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.