Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- промышленное производство Германии в декабре (10:00 МСК)

- торговый баланс США в декабре (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в декабре (19:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- на Мосбирже начнутся торги акциями Делимобиль;

- операционные результаты "М.видео" за 4-й кв. 2023 года;

- квартальные результаты Walt Disney, PayPal, Yum! Brands, Wynn Resorts.

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