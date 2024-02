Фондовые индексы США выросли на корпоративных отчетностях, Brent у $78,7 за баррель

Фондовые индексы США выросли на корпоративных отчетностях в отсутствие важных публикаций по макроэкономике. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики. Нефть дорожает третий день подряд, Brent у $78,7 за баррель

Американские фондовые индексы во вторник выросли, инвесторы следили за корпоративными отчетностями в отсутствие важных публикаций по макроэкономике.

Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на 1,9%. Они полагают, что Федеральная резервная система приступит к снижению процентных ставок в июне, а к концу года стоимость заимствований будет уменьшена на 100 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.

Цена акций Palantir Technologies (SPB: PLTR) взлетела более чем на 30% по итогам торгов. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил чистую прибыль в четвертом квартале почти втрое и повысил выручку на 20%, сильнее ожиданий аналитиков.

Котировки акций DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) поднялись на 7,4%. Химическая компания отчиталась о чистом убытке в минувшем квартале, тем не менее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Совет директоров DuPont повысил квартальные дивиденды на 6% и одобрил новую программу выкупа акций на сумму $1 млрд.

Стоимость бумаг производителя медицинского оборудования GE HealthCare Technologies Inc. подскочила на 11,7%. Компания, выделенная из General Electric в начале 2023 года, в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше предположений экспертов.

Цена бумаг KKR & Co. повысилась на 5,8%. Инвестиционная компания в последнем квартале 2023 года нарастила чистую прибыль почти в 9 раз, а также объявила о повышении дивидендов на 6%.

Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, в четвертом квартале сократила чистый убыток более чем в 6 раз, что превзошло ожидания. Акции компании, торгующиеся в Нью-Йорке, подорожали на 3,9%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) ушла вверх почти на 11%, что стало максимальным дневным приростом с конца августа.

Стоимость Frontier Group увеличилась почти на 21% на сообщении, что авиакомпания получила в минувшем квартале выручку больше прогноза, а убыток - меньше.

В то же время котировки бумаг FMC Corp. (SPB: FMC) упали на 11,5%. Производитель средств защиты растений в октябре-декабре увеличил чистую прибыль в 3,9 раза, однако это было обусловлено разовым фактором, а скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогноза экспертов.

Фармацевтическая Eli Lilly (SPB: LLY) в октябре-декабре нарастила чистую прибыль на 13%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Акции компании, которые росли в цене в начале сессии, к концу дня опустились на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 141,24 пункта (на 0,37%) и достиг 38521,36 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 4,3% и 2,9% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 11,42 пункта (на 0,23%) - до 4954,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 11,32 пункта (на 0,07%) и составил 15609 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду меняются без единой динамики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск уменьшился на 0,1%.

Лидерами снижения выступают акции Sharp, подешевевшие на 8,4%, а также производителя кондиционеров Daikin Industries - на 7,9%, медиа-компании LY - на 6,3%.

Бумаги Nintendo дешевеют на 0,3%, хотя производитель игровых консолей и видеоигр получил в октябре-декабре чистую прибыль и выручку выше ожиданий и улучшил годовой прогноз.

В то же время цена акций Toyota Motor выросла на 4% и достигла рекорда благодаря хорошей квартальной отчетности. Кроме того, автопроизводитель улучшил прогноз на текущий фингод, который завершится в марте, и теперь ожидает повышения чистой прибыли на 84% против прежнего прогноза в 61%.

Стоимость Mitsubishi Corp. подскочила на 9,7% после того, как торговый дом объявил программу выкупа своих акций объемом до 500 млрд иен ($3,4 млрд).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск поднялся на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,4%.

На Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции девелоперов China Overseas Land & Investment (-5,7%), Longfor (-4%) и China Resources Land (-3,9%).

Цена бумаг Semiconductor Manufacturing International Corp. упала на 7,4%. Крупнейший китайский производитель чипов в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 55%, хотя она оказалась лучше ожиданий.

Котировки акций Hua Hong Semiconductor рухнули почти на 10%. Чипмейкер сократил чистую прибыль в октябре-декабре в 4,5 раза, в том числе из-за снижения цен на продукцию.

Стоимость производителя компьютеров Lenovo опустилась на 3,3%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,8%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,5%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,2%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,2%.

При этом активно растут в цене акции медицинских компаний WuXi AppTec (+4,3%) и Wuxi Biologics (+4,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 мск прибавил 1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, увеличилась на 0,3%, сталелитейной Posco - на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,1% и 0,8% соответственно.

При этом упала цена акций газодобывающей Santos (-5,5%), поставщика строительных материалов CSR (-5%) и сети пиццерий Domino''s Pizza Enterprises (-3,3%).

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду, продолжая рост на геополитических рисках.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $78,68 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,6 (0,8%), до $78,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,14 (0,19%) и составили $73,45 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $0,53 (0,7%) - до $73,31 за баррель.

Обе марки дорожают третий день подряд, инвесторы продолжают оценивать риски перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics.

Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). "6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на публикацию в 18:30 мск данных о недельной динамике запасов нефти в США. Обнародованная накануне статистика Американского института нефти (API) показала рост резервов на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тыс. баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.