Рубль во вторник вечером усилил темпы снижения к основным валютам на фоне фиксации прибыли после укрепления накануне

Москва. 6 февраля. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после роста накануне.

Курс доллара США составил 91,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 64,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,99 руб./EUR1, подорожав на 95 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 78,23 копейки, до 94,27 руб. Курс китайского юаня повысился на 9,8 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился в основных парах по итогам торгов вторника, усилил темпы снижения во второй половине дня на фоне фиксации прибыли после роста накануне и негативного внешнего фона, вызванного ослаблением надежд на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ожидания рынков на мартовское снижение базовой процентной ставки ФРС практически испарились после сильных декабрьских данных по американскому рынку труда, а также заявлений председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

Пауэлл подтвердил в интервью CBS News, что базовым сценарием Федрезерва на этот год является три снижения ставки. Он сказал, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения об уменьшении ставки. Снижение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", добавил он.

Сейчас трейдеры оценивают лишь в 20% шансы на смягчение политики ФРС в марте против 90% в начале года и более 50% до публикации пятничных данных о безработице в США.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта вновь вернется к покупке иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила, направит на эти цели средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник пара "доллар-рубль" курсировала в диапазоне 90,4-91,2 руб./$1, российская валюта по итогам дня понесла умеренные потери. "На объеме поступающей валютной выручки сказываются относительно невысокие цены на энергоносители, установившиеся в последние месяцы, санкционные эффекты, а также добровольное сокращение Россией нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК+. Импорт же после традиционного для начала года спада может вновь идти вверх. Влияние дисбаланса сглаживается жесткой монетарной политикой, временным контролем продажи экспортной выручки и валютными интервенциями ЦБ. Правда, в февральском периоде продажи инвалюты регулятором сократятся вдвое, что является краткосрочным умеренным негативом для рубля. В ближайшее время ждем доллар на уровне 89,5-91,5 руб.", - говорит Бахтин.

"Российская валюта продолжает торговаться в районе 91 по отношению к доллару США. Позитивная динамика на нефтяном рынке значительно не повлияла на национальную валюту. Рубль по-прежнему сохраняет некоторый потенциал к ослаблению. Вероятно, на рубль оказывают давление рост спроса на валюту со стороны импортеров и инвесторов, которые заходят в замещающие облигации на фоне относительно крепкого рубля, а также повышенные государственные расходы. В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 89-93", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером во вторник на фоне напряженности в Красном море.

Мятежники-хуситы заявили, что запустили ракеты по двум судам в Красном море. Ранее во вторник Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские войска уничтожили в Красном море два беспилотных катера хуситов, оснащенных взрывчаткой.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,45%, до $78,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4%, до $73,06 за баррель.

Экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем годом ранее, говорится в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной в Совете Федерации.

Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 февраля на 55,92 копейки, до 90,6842 руб./$1, и уменьшил курс евро на 78,39 копейки, до 97,444 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 43,44 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,645 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 25,68 копейки и составил 90,7321 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 223,349 млн, из которых $429,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $793,648 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 86,54 копейки, до 97,3909 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" ослабел на 44,71 копейки, до 97,4833 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR385,064 млн, из которых EUR89,838 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR295,226 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 6 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 430 млрд рублей (при лимите 1 трлн 430 млрд рублей и спросе 1 трлн 827,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,8% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 января, банки разместили 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 1 трлн 870 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 февраля поднялась на 3 базисных пункта - до 16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник на 2 базисных пункта - до 15,76% годовых, на три месяца - поднялась относительно понедельника также на 2 базисных пункта, до 15,54% годовых, на шесть месяцев - прибавила 5 базисных пунктов и составила 14,17% годовых.