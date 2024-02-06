Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 6 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшой ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries) в рамках коррекции. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались в целом незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,74% от номинала (доходность - 9,6% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,97% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,34% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,5 базисного пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 180 базисных пунктов - до 47,61% от номинала (их доходность выросла на 39 базисных пунктов, составив 11,53% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 29 базисных пунктов - до 72,4% от номинала (их доходность опустилась на 17 базисных пунктов, составив 19,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая осталась на уровне 65,88% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта и составила 17,45% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 2 базисных пункта, подорожав до 66,99% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,34% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 123 базисных пункта, до 66,4% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного падения накануне на фоне "ястребиных" заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС) во вторник слегка корректируются вверх.

Надежды трейдеров на мартовское снижение базовой процентной ставки ФРС практически испарились после сильных декабрьских данных по американскому рынку труда, а также заявлений председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Тем не менее, рынок расходится с руководством ФРС в отношении темпов уменьшения ставки в этом году, пишет газета Financial Times.

Пауэлл подтвердил в интервью CBS News в минувшее воскресенье, что базовым сценарием Федрезерва на этот год является три снижения ставки. Трейдеры, однако, закладывают пять ее снижений на текущий год. При этом в конце 2023 года они считали возможным, что ставка будет опущена шесть раз.

Пауэлл в интервью CBS News сказал, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения об уменьшении ставки. Снижение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", заявил Пауэлл. В настоящее время трейдеры оценивают лишь в 20% шансы на смягчение политики ФРС в марте против 90% в начале года и более 50% до публикации пятничных данных о безработице в США.

Рынок US Treasuries резко колебался в последние несколько сессий, и эксперты ожидают сохранения высокой волатильности. В понедельник доходность двухлетних американских госбумаг поднялась до максимальных за месяц 4,48% годовых. Индекс ICE BofA Move Index, являющийся индикатором ожиданий в отношении волатильности рынка US Treasuries, достиг минимума за 4 месяца в январе, но подскочил в начале февраля.