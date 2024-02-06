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06 февраля 2024 года 19:23

Рынок акций РФ в среду поднялся к 3240п по индексу МосБиржи, обновив максимум с ноября

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ во вторник поднялся в район 3240 пунктов по индексу МосБиржи, обновившему максимум с ноября на фоне роста нефти (Brent выросла к $78,5 за баррель) и ослабления рубля; лидерами роста выступили акции "Магнита", "Яндекса" и "НОВАТЭКа", просели металлурги после выхода годового отчета "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3238,4 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1119,01 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,16 рубля (+0,59 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,6%), "Яндекса" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" (-1,2%) в 2023 году нарастил EBITDA на 26,2%, до 195,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Средний прогноз по EBITDA аналитиков, принимавших участие в опросе "Интерфакса", составлял 191,5 млрд рублей.

Выручка ММК в прошлом году выросла на 9,1%, до 763,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 748 млрд рублей), чистая прибыль - на 68,2%, до 118,4 млрд рублей.

Также подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4% и -0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

ПАО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") подвело итоги IPO. Компания провела размещение акций по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 265 руб. за штуку. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO).

По итогам размещения капитализация "Делимобиля" составит 46,6 млрд рублей - с учетом привлеченных в ходе IPO средств. Торги акциями "Делимобиля" начнутся на Мосбирже 7 февраля. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник торговался в слабо положительном ключе. Индекс МосБиржи смог превысить 3230 пунктов на фоне ослабления рубля, что оказывало рынку некоторую поддержку.

Цены на нефть продвинулись выше $78 за баррель Brent, однако восстановление котировок неустойчиво. Сырьевые котировки сдерживаются укреплением глобального доллара - индекс DXY вышел к 104,5 пункта после публикации неожиданно сильного отчета по рынку труда США в январе. Внешнерыночный фон улучшился. Мощное восстановление показали китайские биржевые индексы, в "плюсе" торговалась и Европа.

В США в середине недели будут опубликованы данные по торговому балансу, на Мосбирже ожидается старт торгов акциями "Делимобиля". Прогноз по индексу МосБиржи на 7 февраля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи продолжает рост в рамках среднесрочного тренда. Котировки "фишек" поддержали дорожающая нефть, нейтральная динамика на глобальных рынках, а также отсутствие значимых новостей.

Динамику лучше рынка продемонстрировал потребительский сектор благодаря росту акций "Яндекса", который отыгрывает ожидания позитивных финансовых результатов за 2023 год (компания опубликует отчетность 15 февраля), отмечает эксперт.

Слабость на рынке США связана с воскресным выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который отметил, что высокие темпы роста американской экономики и низкий уровень безработицы позволяют не торопиться со снижением процентной ставки. Поэтому ожидания снижения базовой ставки сдвигаются на май. Сильная экономика и низкая безработица являются проинфляционными рисками в США. Согласно фьючерсам на изменение ставки, рынки ожидают ее снижения в мае на 0,25 п.п. (до 5,0-5,25%) с вероятностью более 50%.

Нефть Brent вернулась выше уровня $78 за баррель после заметного снижения на прошлой неделе на фоне ослабления ожиданий понижения ставки ФРС на мартовском заседании ФРС, а также на фоне возможного прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС. Нефтетрейдеры позитивно оценивают динамику первой экономики мира, несмотря на высокую базовую ставку, а также возможные стимулы китайской экономики, которые могут поддержать спрос на нефть в среднесрочной перспективе, полагает Алексеев.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок акций вышел в небольшой "плюс" по индексу МосБиржи.

Котировки акций "Русала" поддержала публикация Politico, в которой указывается на нереалистичность планов ЕС запретить экспорт алюминия из России, несмотря на сильное давление на европейские власти со стороны ассоциации производителей цветных металлов. Ценные бумаги "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+1,1%) подросли на данных о росте производства фанеры в 2023 году на 40% и увеличении доли ее продаж на внутреннем рынке до 45% в общем объеме выпуска. Акции "НОВАТЭКа" оказались под давлением после новости Bloomberg о срыве поставок специализированных судов на завод по производству СПГ и проблемах с экспортом этой продукции.

Акции ММК дешевеют после публикации результатов по МСФО за 2023 год. Свободный денежный поток (FCF) компании сократился на 57,6%, что негативно скажется на размере дивидендных выплат, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также отмечает, что результаты работы ММК по итогам 2023 года оказались немного хуже ожиданий в части размера свободного денежного потока из-за сильно возросших капитальных расходов, что связано с реализацией долгосрочной программы развития ММК (по заявлению компании, эта программа должна завершиться в 2025 году).

Кроме этого, негативно на FCF сказалось увеличение оборотного капитала. За отчетный период выросла дебиторская задолженность, а также запасы, что может быть вызвано капитальными ремонтами, полагает аналитик.

Что касается дивидендов, то на данный момент комментариев от ММК не поступало. Ожидается, что рекомендация совета директоров будет озвучена в течение ближайших нескольких месяцев. При условии распределения 100% FCF на выплаты, итоговый дивиденд может составить 2,75 руб. на акцию, что эквивалентно 4,7% доходности по текущим котировкам.

Ключевой вопрос - это возможность выплаты пропущенных дивидендов за 2022 год. Учитывая сохранение высоких капитальных затрат в 2024 году, а также размер предстоящих погашений по займам, которые должны составить 27,5 млрд руб., ММК, вероятно, заплатит лишь часть пропущенных выплат за 2022 год, считает аналитик.

"Если говорить про перспективы акций, как и в случае с "Северсталью", бумаги ММК могут быть в ближайшее время хуже рынка. Вероятно, волна роста, которая берет свое начало с середины декабря 2023 года, завершена. Мы понижаем нашу целевую цену для акций компании с 69 руб. до 66 руб. с рекомендацией "держать". Несмотря на это, у нас позитивный долгосрочный взгляд на ММК. Капитальные затраты в будущем приведут к нормализации денежных потоков и увеличению дивидендных выплат", - полагает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "Сегежи групп" оказывают надежды на ускорение экономики Китая после объявления о новых мерах поддержки национального фондового рынка. Доля КНР в общем объеме лесного экспорта из РФ в 2023 году продолжила расти.

"Русал" вырос после сообщений СМИ о сложностях с вводом санкций против российского алюминия в Евросоюзе, несмотря на сильное давление ассоциации производителей металла.

Акции "Мечела", "НОВАТЭКа" и ряда других эмитентов скорректировались после уверенного роста в предыдущие сессии. ММК даст рекомендацию по дивидендам ориентировочно в конце зимы - начале весны. Дивиденды, в зависимости от процента распределения свободного денежного потока, могут составить от 2,8 руб. (доходность 4,8%) до 5,6 руб. на акцию (доходность 9,6%), что ниже уже рекомендованной доходности "Северстали" (около 12%), отмечает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 4%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,4-0,7%), однако в США нет единого вектора (к 18:50 МСК Dow подрос на 0,2%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,1-0,4%).

Китай и Гонконг уверенно выросли благодаря заявлению суверенного фонда КНР Central Huijin Investment Ltd. о планах наращивания вложений в акции.

Трейдеры также надеются на дополнительные меры поддержки фондового рынка от властей по итогам встречи во вторник председателя КНР Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

Розничные продажи в еврозоне в декабре снизились на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 0,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,3%.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены восстанавливаются на геополитических рисках и сильных статданных из США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК вторника составила $78,41 за баррель (+0,5% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $73,19 за баррель (+0,6% и +0,7% в понедельник).

Американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Те в свою очередь заявили о запуске ракет по двум судам в Красном море - по американскому и британскому, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Позитивным фактором для нефти также стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта при прогнозах роста до 52 пунктов. ISM Services держится выше пограничных 50 пунктов уже 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже поднялись к максимумам расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+7,2%, до 998,5 рубля; пик был зафиксирован 5 июля 2021 года - 999,8 рубля), также выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+19%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+8,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+7,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+4,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,3%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+4%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-2,5%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,38 млрд рублей (из них 9,39 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,97 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

рк мв

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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