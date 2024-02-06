Высоки риски ослабления рубля до 92-93 руб./$1 на этой неделе - "БКС МИ"

Высоки риски ослабления рубля до 92-93 руб./$1 на этой неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов.

"Ключевым фактором ослабления рубля на минувшей неделе стало сезонное снижение продаж валюты экспортерами в конце месяца, дополнительно усиленное слабым нефтяным экспортом в январе, - отмечают эксперты. - В силу значительного сокращения интервенций на этой неделе мы видим риски смещения рубля в коридор 92-93 руб./$1".

Вышедшие на прошлой неделе макроданные, на взгляд аналитиков, слабо повлияли на курс рубля, так как отражают в основном динамику в реальном секторе экономики. Однако данные по нефтегазовым доходам бюджета в январе указывают на снижение налоговых поступлений от нефтяного НДПИ на 10,5% м/м. Это свидетельствует, по мнению Трифонова и Буянова, о дальнейшем росте дисконта в ценах на российскую нефть, а также трудностях с ее экспортом на фоне ужесточения санкций США.

"Примечательно, что Минфин перестал публиковать ежемесячную оценку средней цены Urals, как мы думаем, с целью снизить уровень негатива на валютном рынке, - подчеркивается далее в комментарии. - Дополнительным фактором ослабления рубля в феврале может стать снижение чистых продаж валюты со стороны ЦБ и Минфина. С 1 февраля ЦБ сократил ежедневные продажи валюты на 800 млн руб. (в валютном эквиваленте), а с 7 февраля Минфин вместо ежедневных продаж валюты на 4,1 млрд руб. будет осуществлять покупку валюты на 3,7 млрд руб. С учетом чистых продаж ЦБ (11,8 млрд руб. в день) совокупный чистый объем продаж с 7 февраля сократится почти вдвое относительно прошлой недели".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.