Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральный взгляд на бумаги "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила позитивные операционные результаты за четвертый квартал 2023 года, - отмечает эксперт, - Производство фосфорных удобрений ускорило рост до 13,3% г/г в основном за счет низкой базы 2022 года. Также ускорение наблюдается и в производстве азотных удобрений - 9,5% г/г против 5% в третьем квартале. Снижение объемов производства прочей продукции на 29% г/г обусловлено высокой базой прошлого года. Несмотря на неплохие операционные результаты, мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "ФосАгро" из-за снижения цен на фосфорные удобрения с максимумов 2022 года на фоне значительной коррекции цен на газ на глобальных рынках. Кроме того, 10% экспортная пошлина от таможенной стоимости будет оказывать дополнительное давление на финансовые результаты компании".

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