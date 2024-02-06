"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: "лонг в бумагах Интер РАО против ФСК-Россети"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Интер РАО" против "шорта" в привилегированных акциях "ФСК-Россети" с целевой доходностью около 7% до начала марта, открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"У нас позитивный взгляд на "Интер РАО", бумаги компании относительно недооценены: 135 млрд руб. чистой прибыли за 2023 год сулят неплохие дивиденды, - пишут аналитики. - У компании качественные активы и положительный свободный денежный поток, хотя рост вложений в 2024 году может изменить ситуацию. У "ФСК-Россети" перспективы дивидендов не просматриваются, и есть риск размытия из-за допэмиссии. Компания вызывает вопросы главным образом из-за крупных инвестиционных проектов. Отметим, что генеральные директора обеих компаний находятся под санкциями, но считаем, что это не несет существенных рисков для компаний".

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