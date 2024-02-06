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06 февраля 2024 года 17:01
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: "лонг в бумагах Интер РАО против ФСК-Россети"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Интер РАО" против "шорта" в привилегированных акциях "ФСК-Россети" с целевой доходностью около 7% до начала марта, открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "У нас позитивный взгляд на "Интер РАО", бумаги компании относительно недооценены: 135 млрд руб. чистой прибыли за 2023 год сулят неплохие дивиденды, - пишут аналитики. - У компании качественные активы и положительный свободный денежный поток, хотя рост вложений в 2024 году может изменить ситуацию. У "ФСК-Россети" перспективы дивидендов не просматриваются, и есть риск размытия из-за допэмиссии. Компания вызывает вопросы главным образом из-за крупных инвестиционных проектов. Отметим, что генеральные директора обеих компаний находятся под санкциями, но считаем, что это не несет существенных рисков для компаний". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕРРАО/ФСК-РОССЕТИ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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