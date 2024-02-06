Рубль днем умеренно дешевеет к основным валютам на фоне фиксации прибыли после укрепления накануне

Москва. 6 февраля. Доллар США, евро и китайский юань повышаются на Московской бирже днем во вторник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после роста накануне.

Курс доллара США составил 90,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,58 руб./EUR1, подорожав на 53,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,7 копейки, до 93,86 руб. Курс китайского юаня повысился на 5,8 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет в основных парах в ходе дневных торгов на фоне фиксации прибыли после роста накануне и негативного внешнего фона, вызванного ослаблением надежд на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ожидания рынков на мартовское снижение базовой процентной ставки ФРС практически испарились после сильных декабрьских данных по американскому рынку труда, а также заявлений председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

Пауэлл подтвердил в интервью CBS News, что базовым сценарием Федрезерва на этот год является три снижения ставки. Он сказал, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения об уменьшении ставки. Снижение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", добавил он.

Сейчас трейдеры оценивают лишь в 20% шансы на смягчение политики ФРС в марте против 90% в начале года и более 50% до публикации пятничных данных о безработице в США.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта вновь вернется к покупке иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила, направит на эти цели средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль" составит во вторник 90-91 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара на Московской бирже в понедельник инерционно поднимался к отметке 91,5 руб., но довольно быстро откатился, завершив день у 90,57 руб., - напоминает эксперт. - Основным фактором укрепления валюты стали массированные продажи в середине дня, отражающие активизацию экспортеров после налогового периода. Мы полагаем, что предложение валюты останется повышенным, в том числе и ввиду более высоких цен на нефть, и в ближайшие дни продолжит оказывать ключевую поддержку рублю".

Решение Минфина перейти в период с 7 февраля по 6 марта от продаж к покупкам валюты по бюджетному правилу в размере 3,7 млрд руб. в день, на взгляд Локтюхова, не окажет существенного негативного влияния на курсообразование - Банк России, с учетом отложенных с прошлого года операций, продолжит оставаться чистым продавцом валюты на рынке в размере 8,1 млрд руб. в день. В условиях сезонного проседания спроса со стороны импорта и внешних шоков, в первую очередь на рынке нефти, российская валюта, по мнению аналитика ПСБ, имеет неплохие шансы на укрепление в феврале, базовой целью которого остается диапазон 85-87 руб./$1.

Рубль, скорее всего, останется в феврале на уровнях около 90 руб./$1, полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Потенциал укрепления рубля ограничен, и в феврале он останется около 90 за доллар, - отмечает эксперт. - Мы больше не ждем в марте укрепления рубля до 85 за доллар, но все же допускаем, что он достигнет 87-88 за доллар - сильного уровня поддержки по паре "доллар-рубль", на котором в ноябре и январе существенно повышался спрос на валюту. Если говорить о курсе рубля во втором квартале и далее до конца 2024 года, то мы по-прежнему ожидаем его на уровне около 90 за доллар. Дело в том, что обязательную продажу валютной выручки отдельными экспортерами, вероятно, продлят до конца года, а возможно, и далее (за эту идею выступило правительство и помощник президента по экономике Максим Орешкин). Это будет ограничивать волатильность рубля и компенсировать негативный эффект для обменного курса от выкупа активов у нерезидентов".

Цены на нефть эталонных марок показывают небольшой рост днем во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,55%, до $78,4 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,52%, до $73,16 за баррель

Накануне цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,7% из-за нового витка геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сильных статданных по американской экономике.

Как сообщалось, американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Те в свою очередь заявили о запуске ракет по двум судам в Красном море - по американскому и британскому, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось лучше консенсус-прогноза, который предусматривал рост до 52 пунктов.

Тем временем Саудовская Аравия в марте незначительно скорректирует цены на отдельные сорта нефти для Азии и США. Так, стоимость основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - останется неизменной, цена Arab Extra Light уменьшится на $0,05 за баррель, Arab Medium - на $0,2 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Банк России во вторник, 6 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 430 млрд рублей (при лимите 1 трлн 430 млрд рублей и спросе 1 трлн 827,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,8% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 января, банки разместили 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 1 трлн 870 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.