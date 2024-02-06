ПСБ понизил целевую цену акций ММК до 66 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) понизили целевую цену акций "ММК" с 69 руб. до 66 руб. за бумагу с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии банка.

"Результаты работы "ММК" по итогам 2023 года оказались немного хуже наших ожиданий, - пишет эксперт ПСБ Алексей Головинов. - Мы рассчитывали, что размер свободного денежного потока (СДП) окажется выше. Кроме этого, негативно на СДП сказалось увеличение оборотного капитала. За отчётный период выросла дебиторская задолженность, а также запасы, что может быть вызвано капитальными ремонтами. Что касается дивидендов, то на данный момент комментариев от "ММК" не поступало. Ожидаем, что рекомендация СД будет озвучена в течение ближайших несколько месяцев. При условии распределения 100% СДП на выплаты, итоговый дивиденд может составить 2,75 руб./акцию, что эквивалентно 4,7% доходности по текущим котировкам".

Стратег банка считает, что бумаги "ММК" могут быть в ближайшее время хуже рынка - вероятно, волна роста, которая берёт своё начало с середины декабря 2023 года, завершена. "Мы понижаем нашу целевую цена для акций компании с 69 руб., до 66 руб. с рекомендацией "держать". Несмотря на это, у нас позитивный долгосрочный взгляд на "ММК". Капитальные затраты в будущем приведут к нормализации денежных потоков и увеличению дивидендных выплат", - резюмирует Головинов.

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