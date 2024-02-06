"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Invesco Water Resources ETF с целевой ценой $64,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых актуальных проблем в мире, поэтому спрос на продукты для решения проблем с неэффективным использованием ресурса будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе и поддерживаться правительственными инвестициями, - отмечает аналитик Полина Щукина. - В 2023 году акции Invesco Water Resources показали устойчивый рост на уровне среднегодового за последние 20 лет. Мы считаем, с учетом неопределенности ставок ФРС для формирования длинных позиций стоит дождаться коррекции. Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в состав фонда".

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает в себя компании, производящие продукцию для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах.

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