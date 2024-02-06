"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8005 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8005 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: 6755 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают сильного финансового отчета компании за II полугодие 2023 года на фоне отличных отчетов конкурентов в отрасли, высоких цен на Urals, а также выплаты высоких дивидендов.

"С технической точки зрения акции компании перешли в восходящему тренду, пробив пятидесятидневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 8005 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6755 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,12," - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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