Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 руб./$1 в феврале - Альфа-банк

Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 руб./$1 в феврале, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"По информации Минфина, нефтегазовые доходы бюджета за январь составили 675,2 млрд рублей (+59% г/г). В результате, учитывая разницу между фактически полученными нефтегазовыми доходами и ожидаемым объемом в размере -122,2 млрд рублей, в период с 7 февраля по 6 марта Минфин направит 73 млрд рублей на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Так, с учетом продажи иностранной валюты ЦБ РФ в рамках отложенных в 2023 году операций правительство будет продавать иностранной валюты на сумму $100 млрд в день в сравнении с $200 млрд в день в январе. Таким образом, в феврале, как мы и ожидали, объем ежедневной продажи валюты снизился, благодаря чему курс рубля сможет стабилизироваться у отметки примерно 90 руб./$1", - пишет эксперт банка.

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