"Финам" подтверждает рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ExxonMobil и сохраняет целевую цену бумаг на уровне $115,7, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущих отметок, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

С учетом дивидендов потенциал роста равен 17,2%.

"Вышедшая в пятницу отчетность показала, что при текущих ценах на нефть ExxonMobil может продолжать производить достаточно привлекательные выплаты акционерам, - пишет аналитик т аналитик Сергей Кауфман. - Суммарная доходность дивидендов и байбэка в 2024 году может составить 8,7%. Кроме того, акции ExxonMobil может поддержать удачное приобретение крупнейшего независимого сланцевого нефтяника в США - Pioneer Natural Resources. По словам менеджмента, сделка может быть закрыта уже во втором квартале текущего года".

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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