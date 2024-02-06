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06 февраля 2024 года 11:43

Рынок акций РФ утром превысил 3230п по индексу МосБиржи во главе с "Сургутнефтегазом и НОВАТЭКом

Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (Brent превысила $78 за баррель), а также на фоне улучшения настроений на фондовых площадках Китая и Европы; индекс МосБиржи превысил 3230 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и дорожающими акциями "НОВАТЭКа" на ожиданиях дивидендных новостей с заседания совета директоров 9 февраля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3233,81 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1124,48 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 90,59 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,7%, до 1488,8 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (-0,6%) в 2023 году нарастил EBITDA на 26,2%, до 195,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Средний прогноз по EBITDA аналитиков, принимавших участие в опросе "Интерфакса", составлял 191,5 млрд рублей.

Выручка "ММК" в прошлом году выросла на 9,1%, до 763,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 748 млрд рублей), чистая прибыль - на 68,2%, до 118,4 млрд рублей.

ПАО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") подвело итоги IPO. Компания провела размещение акций по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 265 руб. за штуку. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO).

По итогам размещения капитализация "Делимобиля" составит 46,6 млрд рублей - с учетом привлеченных в ходе IPO средств. Торги акциями "Делимобиля" начнутся на Мосбирже 7 февраля. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций картина в целом не меняется - индекс МосБиржи продолжает торговаться внутри широкого диапазона 3000-3300 пунктов. Дальнейший подъем индекса к верхней границе возможен - до этого уровня остаются незначительные 2%. Однако краткосрочно есть и вероятность снижения к уровню 3200 пунктов. В США по индексу S&P 500 также возможна консолидация на текущих уровнях - индекс торгуется вблизи важной отметки 5000 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после отступления от минимумов сессии накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Власти Китая объявили о новых мерах поддержки национального фондового рынка, чем вызвали ралли на национальных биржах. Так, суверенный фонд страны Central Huijin Investment продолжит покупать национальные ETF для поддержки рынка акций, а Резервный банк КНР расширит перечень доступных к покупке ETF. Си Цзиньпин также намерен обсудить ситуацию на фондовых площадках с регуляторами, а власти Китая призывают местные правительства увеличить поддержку проектов в сфере недвижимости. На этом фоне локальные акции пытаются прервать долгосрочный нисходящий тренд.

"ММК" представил финансовую отчетность за 2023 год по МСФО. Объявления о дивидендах вместе с результатами, как это было в случае с "Северсталью", не ожидалось, но и не исключена вероятность выплат в целом. "Делимобиль" готовится к началу торгов на Мосбирже в среду. В остальном в РФ повышенным спросом продолжают пользоваться дивидендные акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), а также сохраняется интерес к бумагам "НОВАТЭКа", совет директоров которого в пятницу должен дать рекомендации по выплатам, напомнила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. "Мы склонны ожидать продолжения роста российского рынка, но на данный момент инвесторам явно не хватает поводов для активных покупок. Вполне вероятно, что активность будет расти по мере приближения заседания ЦБ РФ 16 февраля", - считает он.

Аналитики "Цифра брокер" также ожидают сохранения позитивной динамики в акциях "НОВАТЭКа" в преддверии намеченного на 9 февраля заседания совета директоров компании по вопросу о дивидендах. Целевой ориентир для бумаг компании составляет 1800 руб. за одну акцию.

Для дальнейшего роста индекса МосБиржи к верхней границе диапазона 3000-3300 пунктов потребуются новые драйверы, в то время как более жесткая риторика Банка России может оказывать давление на рынок, полагают эксперты "Цифра брокер".

Динамику лучше рынка могут показать бумаги "Интер РАО". В компании заявили, что выручка по итогам 2023 года составила 1,35 трлн руб., а чистая прибыль достигла 135 млрд руб., что эквивалентно дивидендам в размере 0,323 руб. на акцию, или около 7,8% дивидендной доходности по текущим котировкам, отмечают аналитики.

Нефть марки Brent продолжает торговаться около нижних значений диапазона $78-82 за баррель на фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам. В ближайшее время такая динамика может сохраниться, считают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов.

Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский центробанк может не торопиться со снижением процентных ставок. В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта. ISM Services держится выше пограничных 50 пунктов уже 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,4%).

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам первого в 2024 году заседания. За последние два года австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов, чтобы ослабить высокую инфляцию, вызванную последствиями пандемии COVID-19. Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от поступающих статданных и оценки рисков, заявили в ЦБ, отметив при этом, что возможность дальнейшего подъема ставки не исключена.

Китай и Гонконг уверенно выросли благодаря заявлению суверенного фонда КНР Central Huijin Investment Ltd. о планах наращивания вложений в акции.

Трейдеры также надеются на дополнительные меры поддержки фондового рынка от властей по итогам встречи во вторник председателя КНР Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

На нефтяном рынке утром цены постепенно восстанавливаются на геополитических рисках и сильных статданных из США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК вторника составила $78,23 за баррель (+0,3% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $73,0 за баррель (+0,3% и +0,7% в понедельник).

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары.

Позитивным фактором для нефти стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне (индекс деловой активности в сфере услуг ISM Services).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже поднялись к максимумам расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+6,5%, до 992,2 рубля; пик был зафиксирован 5 июля 2021 года - 999,8 рубля), также выросли акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+5,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,1%), бумаги ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+2,6%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-0,9%), банка "Санкт-Петербург" (-0,8%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,98 млрд рублей (из них 2,02 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 936,3 млн рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 824,05 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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