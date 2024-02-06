"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций ММК

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК"), сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"ММК" опубликовал финансовые результаты МСФО по итогам 2023 года. Компания превзошла наши ожидания по EBITDA за второе полугодие 2023 года, - отмечает эксперт. - В то же время свободный денежный поток за 2023 год заметно сократился на фоне роста капитальных затрат (в рамках стратегии развития группы) и оборотного капитала. Это снижает потенциальный размер дивидендов за прошедший год. Совет директоров "ММК" пока не дал рекомендации по дивидендам за 2023 год. Ожидаем, что это может произойти ближе к лету. Если компания направит на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока (FCF) за 2023 год, то дивиденд на акцию составит 2,8 рубля, доходность к текущей цене - 5%. Однако с учетом отрицательного чистого долга размер выплат может оказаться выше 100% от FCF".

Несмотря на скромную потенциальную дивдоходность за 2023 год, аналитик "Тинькофф Инвестиций" сохраняет позитивный взгляд на акции "ММК" на фоне низкой оценки компании по мультипликаторам.

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