Рубль в среду может преодолеть отметку 91 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль в среду, когда фактически произойдет сокращение продаж валюты Минфином, может преодолеть отметку 91 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во второй половине понедельника перешел к заметному укреплению. Риски начала особо масштабных покупок валюты Минфином не реализовались, что вкупе с усилившейся продажей валюты экспортерами могло способствовать коррекционному снижению курса. Во вторник курс USD/RUB находится у 90,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня курс может остаться вблизи 90-91 руб./$1, но в среду, когда фактически произойдет сокращение продаж, он может вновь превысить верхнюю границу этого диапазона", - пишут эксперты.

Фьючерсы Brent торгуются во вторник у $78,2/барр. По мнению аналитиков банка, дальнейшую динамику ценам зададут ночные данные по запасам в США от API. Продолжающееся снижение запасов может поддержать рост котировок в сторону $79/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.