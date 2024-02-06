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06 февраля 2024 года 10:00

Уолл-стрит снизилась в понедельник, нефть слабо дорожает

Уолл-стрит снизилась в понедельник, Dow потерял 0,7%. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно, Китай и Гонконг уверенно растут. Нефть слабо дорожает после роста накануне, Brent у $78,2 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов.

Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье.

"Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский центробанк может не торопиться со снижением процентных ставок.

В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции.

По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики (ДКП), за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов (б.п.), в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 б.п. предполагает рост реальных ставок на 360 б.п.

Таким образом, ДКП не настолько жесткая, насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и ФРС может повременить со снижением ставок, чтобы оценить состояние экономики.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) подешевели на 3,7% по итогам торгов в понедельник. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в четвертом квартале 2023 года увеличила выручку на 8%, слабее прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 1,3%, ее поставщика Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR) - на 4,7% после новостей о том, что Boeing может задержать ряд запланированных на ближайшее время поставок лайнеров 737 в связи с возможной необходимостью доработки поставленных Spirit фюзеляжей.

Цена акций производителя алюминия Alcoa (SPB: AA) рухнула на 9% на фоне растущих опасений вокруг намерения Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт китайских товаров в случае его избрания президентом США в ноябре текущего года, пишет MarketWatch.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) уменьшилась на 3,7%. Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, откажется от закупки ее электромобилей, заявил Handelsblatt директор автомобильного парка SAP Штеффен Краутвассер.

Между тем бумаги Caterpillar (SPB: CAT) подорожали на 2%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности резко нарастил чистую прибыль в октябре-декабре, а скорректированный показатель оказался намного лучше ожиданий рынка.

Tyson Foods (SPB: TSN) в минувшем финквартале получила выручку чуть ниже консенсус-прогноза, однако скорректированная прибыль его заметно превзошла. Акции выпускающей продукты питания компании также поднялись в цене на 2%.

Капитализация Estee Lauder Cos. (SPB: EL) подскочила на 12,1%. Производитель косметики и парфюмерии во втором квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 21%, однако скорректированная с запасом превзошла прогнозы экспертов. Кроме того, компания намерена сократить 3-5% штата (до 3,15 тыс. сотрудников).

Рыночная стоимость фармацевтической Catalent Inc. (SPB: CTLT) выросла на 9,7% после новостей о ее покупке за $16,5 млрд датской Novo Holdings, холдинговой компанией Novo Nordisk и Novozymes.

Котировки акций разработчика программного обеспечения для экстренных оповещений Everbridge Inc. (SPB: EVBG) взлетели на 18,4%. Его покупает инвесткомпания Thoma Bravo в рамках сделки с оценкой стоимости на уровне $1,5 млрд.

Цена бумаг Elanco Animal Health (SPB: ELAN) повысилась на 7,9%. Производитель ветеринарных препаратов продает сегмент товаров для водных животных подразделению Merck & Co. (SPB: MRK) примерно за $1,3 млрд. Капитализация Merck уменьшилась на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average понизился в понедельник на 0,71% и достиг 38380,12 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,32% - до 4942,81 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,2% и составил 15597,68 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник, Китай и Гонконг уверенно растут благодаря заявлению суверенного фонда КНР Central Huijin Investment Ltd. о планах наращивания вложений в акции.

Трейдеры также надеются на дополнительные меры поддержки фондового рынка от властей по итогам проходящей во вторник встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

"Заявление Huijin Investment подтолкнет больше инвесторов к покупке акций, - отмечает инвестиционный директор Long Hui Fund Management Чжоу Нань. - Оно также подтверждает недавние рыночные спекуляции об активизации покупок госфондами в последнее время".

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 2,8% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 3,3%.

Лидерами роста на торгах в материковом Китае являются акции IT-компаний, в том числе Zhongji Innolight (+6,7%), Foxconn Industrial (+4,4%), Wuxi Apptec (+7,3%), Contemporary Amperex (+3,8%).

В Гонконге дорожают акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+7,6%), Geely Automobile (+7,9%), Meituan (SPB: 3690) (+6,4%), JD.Com Inc. (SPB: JD) (+6,7%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,2%. Дешевеют акции Mitsubishi UFJ (-2,4%), Astellas Pharma (-4,3%), Keyence (-2,9%), Sony Group (-1,4%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%, южнокорейский Kospi - 0,8%.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам первого в 2024 году заседания.

За последние два года австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов, чтобы ослабить высокую инфляцию, вызванную последствиями пандемии COVID-19.

В заявлении, обнародованном RBA по итогам заседания во вторник, отмечается, что ценовое давление в стране продолжает ослабляться, однако инфляция все еще слишком высока.

Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от поступающих статданных и оценки рисков, заявили в ЦБ, отметив при этом, что возможность дальнейшего подъема ставки не исключена.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник, продолжая умеренный рост на геополитических рисках и сильных статданных из США.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $78,16 за баррель, что на $0,17 (0,22%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,66 (0,9%), до $77,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,14 (0,19%) и составили $72,92 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $0,5 (0,7%) - до $72,78 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары.

"Главные опасения связаны с возможностью более широкого конфликта или вовлечения в него Ирана, которое может серьезно навредить поставкам нефти через Ормузский пролив", - отметил управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Позитивным фактором для нефти стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне.

Как сообщалось, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось лучше консенсус-прогноза, который предусматривал рост до 52 пунктов.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд, а за последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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