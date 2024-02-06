"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Интер РАО" и целевую цену бумаг компании на уровне 6 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 46% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Гендиректор "Интер РАО" представил основные итоги 2023 года. По его словам, выручка достигла 1,3 трлн рублей, операционная прибыль - 180 млрд рублей, чистая прибыль - 135 млрд рублей, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Изначально мы ожидали снижения прибыли в 2023 году, однако слова гендиректора указывают на рост, что подразумевает сильный 4К23 и в целом 2П23. При коэффициенте выплат 25% от озвученной чистой прибыли, дивиденды могут составить около 33,75 млрд рублей или 0,32 рубля на акцию с доходностью 8%. У нас позитивный взгляд на бумагу, он базируется на фундаментально сильной истории - крупные тепловые станции с положительным денежным потоком и большой объем денежных средств на балансе".

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