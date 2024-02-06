Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 3200-3250п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 3200-3250 пунктов во вторник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи завершил торги в понедельник на максимумах с осени прошлого года. Объёмы торгов достигли 88 млрд руб. Последний раз подобные значения были в середине октября 2022 года, - отмечает эксперт. - Ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Мы склонны ожидать продолжения роста российского рынка, но на данный момент инвесторам явно не хватает поводов для активных покупок. Вполне вероятно, что активность будет расти по мере приближения заседания ЦБ 16 февраля".

Аналитик напоминает, что ключевым событием торгов в понедельник стала финализация сделки по реструктуризации бизнеса "Яндекса". Акции компании в начале торгов сильно упали, максимальная просадка достигала почти 10% от закрытия пятницы. Основной момент здесь, это отсутствие конкретики, касающегося параметров обмена бумаг, которые торгуются на Московской Бирже. В нефтегазовом секторе эксперт отметил акции "НОВАТЭКа", которые подскочили на 3,5% после сообщений о планах провести заседание СД в пятницу. В повестке значится вопрос по распределению дивидендов. Опережающую рынок динамику показали также бумаги Газпром нефти. После дивидендной от сечки в конце декабря они всё это время выглядели довольно слабо, несмотря на рост цен на нефть. На этом фоне Головинов ждёт, что в ближайшие дни акции компании могут продолжить расти.

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