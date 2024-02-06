Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов. Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье. "Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский ЦБ может не торопиться со снижением ставок. В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции. По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики, за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов, в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 базисных пунктов предполагает рост реальных ставок на 360 базисных пунктов. Таким образом, ДКП не настолько "жесткая", насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и ФРС может повременить со снижением ставок, чтобы оценить состояние экономики.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник, Китай и Гонконг уверенно растут благодаря заявлению суверенного фонда КНР Central Huijin Investment Ltd. о планах наращивания вложений в акции. Трейдеры также надеются на дополнительные меры поддержки фондового рынка от властей по итогам проходящей во вторник встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC). Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 2,8% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 3,3%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,53%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам первого в 2024 году заседания. За последние два года австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов, чтобы ослабить высокую инфляцию, вызванную последствиями пандемии COVID-19. В заявлении, обнародованном RBA по итогам заседания во вторник, отмечается, что ценовое давление в стране продолжает ослабляться, однако инфляция все еще слишком высока.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка поднимаются утром во вторник, продолжая умеренный рост на геополитических рисках и сильных статданных из США. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $78,07 за баррель, что на 0,1% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,9%, до $77,99 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,08% и составили $72,84 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на 0,7% - до $72,78 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары. Позитивным фактором для нефти стали также более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 февраля выросла всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,44 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,993 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 февраля) прибавил 0,06%, поднявшись до 881,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,28%), "АФК Система-1Р-10" (+0,27%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,88%), "Газпромбанк БО-17" (-0,31%) и "Сэтл Групп-001Р-03" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что совет директоров ООО "Аренза-про" одобрил размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Компания планирует 13 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года в размере не выше 17,8% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации 8-й серии индикативным объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 140 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

Банк "Ренессанс кредит" установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 8,15% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 4 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 8,15% годовых до оферты с исполнением 26 февраля 2024 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) выкупил по оферте 8 млн 621,437 тыс. облигаций серии 001Р-17Р по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн 630,210 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 81,1% займа. Основной выпуск 10-летних бондов объемом 10 млрд рублей банк разместил в июле 2020 года. Вслед за основным выпуском ГПБ разместил еще 5 дополнительных выпусков облигаций на общую сумму 630,21 млн рублей, в результате общий номинальный объем займа составляет 10,63 млрд рублей. Ставка 1-7-го полугодовых купонов установлена на уровне 5,85% годовых, 8-16-го купонов - в размере 12,75% годовых.