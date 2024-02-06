.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В декабре промпроизводство в РФ выросло на 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в декабре замедлился до 2,7% после 4,5% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 4,4%. В 2023 году промпроизводство увеличилось на 3,5%. Росстат улучшил динамику роста показателя в 2022 году до 0,7%
 
Медиарейтинг банков за 2023 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2023 год. В 2023 году ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе...
 
В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки
Продление льготной ипотеки на новостройки по определенным социальным или региональным сегментам возможно, заявил "Известиям" зампред Центробанка Алексей Гузнов. Он добавил: идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако концентрация...
 
Россияне чаще гасили потребкредиты досрочно в 2023 г.
Банковские заемщики в 2023 году досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем за три предыдущих года, - доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9-9,5% в 2020-2021 годы, пишут "Ведомости". По данным бюро...
 
06 февраля 2024 года 10:04

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов. Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье. "Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский ЦБ может не торопиться со снижением ставок. В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции. По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики, за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов, в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 базисных пунктов предполагает рост реальных ставок на 360 базисных пунктов. Таким образом, ДКП не настолько "жесткая", насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и ФРС может повременить со снижением ставок, чтобы оценить состояние экономики.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики во вторник, Китай и Гонконг уверенно растут благодаря заявлению суверенного фонда КНР Central Huijin Investment Ltd. о планах наращивания вложений в акции. Трейдеры также надеются на дополнительные меры поддержки фондового рынка от властей по итогам проходящей во вторник встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC). Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 2,8% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 3,3%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,53%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам первого в 2024 году заседания. За последние два года австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов, чтобы ослабить высокую инфляцию, вызванную последствиями пандемии COVID-19. В заявлении, обнародованном RBA по итогам заседания во вторник, отмечается, что ценовое давление в стране продолжает ослабляться, однако инфляция все еще слишком высока.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка поднимаются утром во вторник, продолжая умеренный рост на геополитических рисках и сильных статданных из США. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $78,07 за баррель, что на 0,1% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,9%, до $77,99 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,08% и составили $72,84 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на 0,7% - до $72,78 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары. Позитивным фактором для нефти стали также более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 февраля выросла всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,44 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,993 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 февраля) прибавил 0,06%, поднявшись до 881,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,28%), "АФК Система-1Р-10" (+0,27%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,88%), "Газпромбанк БО-17" (-0,31%) и "Сэтл Групп-001Р-03" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что совет директоров ООО "Аренза-про" одобрил размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Компания планирует 13 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года в размере не выше 17,8% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") во второй половине февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации 8-й серии индикативным объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 140 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

Банк "Ренессанс кредит" установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 8,15% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 4 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 8,15% годовых до оферты с исполнением 26 февраля 2024 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) выкупил по оферте 8 млн 621,437 тыс. облигаций серии 001Р-17Р по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн 630,210 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 81,1% займа. Основной выпуск 10-летних бондов объемом 10 млрд рублей банк разместил в июле 2020 года. Вслед за основным выпуском ГПБ разместил еще 5 дополнительных выпусков облигаций на общую сумму 630,21 млн рублей, в результате общий номинальный объем займа составляет 10,63 млрд рублей. Ставка 1-7-го полугодовых купонов установлена на уровне 5,85% годовых, 8-16-го купонов - в размере 12,75% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 февраля 2024 года 19:40
Рубль во вторник вечером усилил темпы снижения к основным валютам на фоне фиксации прибыли после укрепления накануне
Москва. 6 февраля. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после роста накануне.    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 19:23
Рынок акций РФ в среду поднялся к 3240п по индексу МосБиржи, обновив максимум с ноября
Москва. 6 февраля. Рынок акций РФ во вторник поднялся в район 3240 пунктов по индексу МосБиржи, обновившему максимум с ноября на фоне роста нефти (Brent выросла к $78,5 за баррель) и ослабления рубля; лидерами роста выступили акции "Магнита", "Яндекса" и "НОВАТЭКа", просели металлурги после выхода годового отчета "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 19:20
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST
Москва. 6 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на небольшой ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries) в рамках коррекции. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались в целом незначительными.    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 19:01
Высоки риски ослабления рубля до 92-93 руб./$1 на этой неделе - "БКС МИ"
Высоки риски ослабления рубля до 92-93 руб./$1 на этой неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов и Василий Буянов. "Ключевым фактором ослабления рубля на минувшей неделе стало сезонное снижение продаж валюты экспортерами в конце месяца, дополнительно усиленное...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 18:28
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральный взгляд на бумаги ФосАгро
Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральный взгляд на бумаги "ФосАгро", говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Компания представила позитивные операционные результаты за четвертый квартал 2023 года, - отмечает эксперт, - Производство фосфорных удобрений ускорило рост до 13,3% г/г...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 17:34
Курс рубля, скорее всего, стабилизируется на уровне 90 руб./$1 к концу февраля - инвестбанк "Синара"
Курс рубля, скорее всего, стабилизируется на уровне 90 руб./$1 к концу февраля, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. Аналитики связывают ослабление рубля в начале февраля с чрезмерным спросом на валюту со стороны стратегически значимых компаний. "Как...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 17:01
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: "лонг в бумагах Интер РАО против ФСК-Россети"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Интер РАО" против "шорта" в привилегированных акциях "ФСК-Россети" с целевой доходностью около 7% до начала марта, открытую 25 апреля 2023 года, сообщается на портале БКС...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 16:21
ПСБ понизил целевую цену акций ММК до 66 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) понизили целевую цену акций "ММК" с 69 руб. до 66 руб. за бумагу с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии банка. "Результаты работы "ММК" по итогам 2023 года оказались немного хуже наших ожиданий, - пишет эксперт ПСБ Алексей Головинов. - Мы рассчитывали,...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 15:41
Рубль днем умеренно дешевеет к основным валютам на фоне фиксации прибыли после укрепления накануне
Москва. 6 февраля. Доллар США, евро и китайский юань повышаются на Московской бирже днем во вторник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после роста накануне.    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 15:37
Акции ММК сохраняют дивидендный потенциал роста - "Велес Капитал"
Акции "ММК" сохраняют дивидендный потенциал роста, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "ММК" во вторник представила сильные финансовые результаты за II полугодие 2023 года и весь 2023 год. Выручка группы за 2023 год выросла на 9,1%, EBITDA - на 26,2%,...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 15:02
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Invesco Water Resources ETF
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Invesco Water Resources ETF с целевой ценой $64,6 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых актуальных...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 14:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $94,55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $94,55 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,7%, стоп-приказ: $70,49, говорится в комментарии инвестиционной компании. Alibaba активно проводит обратный...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 14:01
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций МТС до 354 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "МТС" до 354 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "МТС" в прошедшем году значительно ускорила темпы роста выручки и OIBDA относительно сложного 2022 года, - отмечает...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 13:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8005 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8005 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: 6755 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики ожидают сильного...    читать дальше
.
06 февраля 2024 года 13:05
Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 руб./$1 в феврале - Альфа-банк
Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 руб./$1 в феврале, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "По информации Минфина, нефтегазовые доходы бюджета за январь составили 675,2 млрд рублей (+59% г/г). В результате, учитывая разницу между фактически полученными нефтегазовыми...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.