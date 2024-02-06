Рубль, скорее всего, останется в феврале на уровнях около 90 руб./$1 - SberCIB

Рубль, скорее всего, останется в феврале на уровнях около 90 руб./$1, полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Потенциал укрепления рубля ограничен, и в феврале он останется около 90 руб./$1, - отмечает эксперт. - Мы больше не ждем в марте укрепления рубля до 85 руб./$1, но все же допускаем, что он достигнет 87-88 руб./$1- сильного уровня поддержки по паре USD/RUB, на котором в ноябре и январе существенно повышался спрос на валюту. Если говорить о курсе рубля в 2К24 и далее до конца года, то мы по-прежнему ожидаем его на уровне около 90 руб./$1. Дело в том, что обязательную продажу валютной выручки отдельными экспортерами, вероятно, продлят до конца года, а, возможно, и далее (за эту идею выступило правительство и помощник президента по экономике Максим Орешкин). Это будет ограничивать волатильность рубля и компенсировать негативный эффект для обменного курса от выкупа активов у нерезидентов".

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