"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Visa Inc. с целевой ценой $319 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики во всех основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и Visa продолжит чувствовать себя весьма уверенно в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения глобальной экономической активности. Долгосрочные перспективы роста Visa также выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире".

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