Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики blue chips, просел Яндекс на новостях

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики blue chips, попытки роста нивелировались негативными сигналами с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефтью (Brent опустилась ниже $77 за баррель). Индекс РТС превысил 1120 пунктов за счет укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги "Мечела" и Polymetal, просели акции "Яндекса" на новостях о подробностях реструктуризации компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3226,79 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1123,72 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,44 рубля (-0,61 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+2,7%), Polymetal (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, говорится в сообщении компании. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс" (MOEX: YNDX) (YNDX).

Нидерландская Yandex N.V. после сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам, говорится в сообщении группы. Ожидается, что это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Доля группы "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в "Яндексе" после завершения сделки приобретения компании в составе консорциума инвесторов составит около 10%, сообщила НК. "Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" и связанных с ними лиц", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций провел понедельник в нейтральной динамике. Укрепление рубля, ценовая слабость нефти и негативный общерыночный фон не позволили полноценно реализоваться спросу инвесторов, отложенному с конца прошлой недели из-за опасения рисков в выходные.

Дополнительным фактором давления выступила активизация геополитического давления - западные СМИ сообщили о вероятном введении новых антироссийских санкций в феврале. Январский индекс деловой активности PMI в секторе услуг КНР (от Caixin) оказался ниже прогноза и показателя за предыдущий месяц, также уступил консенсусу и индекс в США, а PMI по сектору услуг еврозоны совпал с ожиданиями аналитиков, отмечает эксперт.

Во вторник инвесторы оценят данные по декабрьским розничным продажам в еврозоне. В России важных корпоративных событий во вторник не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 февраля - 3150-3250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс МосБиржи остается выше 3200 пунктов, сохраняя среднесрочный восходящий тренд. Внешний фон ухудшился, что выступило в понедельник сдерживающим фактором для российских "быков".

Инфляция в России заметно снизилась, однако основные проинфляционные риски сохраняются. В частности, это значительные расходы бюджета, состояние рынка труда и повышенные инфляционные ожидания. В текущих условиях ЦБ РФ вряд ли решится на изменения монетарной политики в феврале, считает аналитик.

Акции "Яндекса" в начале торгов падали более чем на 9%, но затем бумаги отыграли почти все потери. Последние сильные движения акций "Яндекса" остаются в большей мере спекулятивными, нежели основанными на фундаментальных расчетах. Для миноритарных акционеров голландской Yandex N.V., акции которой сейчас торгуются на Московской бирже, ключевыми неизвестными факторами остаются схема конвертации в российское ПАО "Яндекс", а также будут ли допущены к конвертации инвесторы, владеющие бумагами напрямую через Euroclear. По сути, пресс-релиз "Яндекса" принес мало новой информации. В оценку акций компании заложен большой опцион на дружественное отношение к миноритарным акционерам, как минимум в российском контуре, полагает аналитик.

Нефть Brent откатилась ниже уровня $77 за баррель. Котировки просели на фоне ослабления ожиданий снижения ставки по федеральным фондам на мартовском заседании ФРС, а также на фоне возможного прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС. Снижение градуса напряженности в противостоянии на Ближнем Востоке сокращает риск-премию, которая закладывалась в котировки нефти, считает Капустянский.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, фактором поддержки для рынков выступили оптимистичные прогнозы ОЭСР.

По прогнозу организации, в 2024 году инфляция в США снизится до 2,2%, а в еврозоне - до 2,6%, из чего эксперты ОЭСР сделали вывод, что ФРС начнет снижать процентные ставки во II квартале, а ЕЦБ - в III квартале текущего года. Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель, скорее всего, из-за прогноза ОЭСР о замедлении экономики Китая в 2024-2025 годах.

Расписки "Яндекса" просели на фоне известий о продаже российских активов нидерландским холдингом закрытому ПИФу "Консорциум.Первый", принадлежащему команде российских менеджеров "Яндекса", и теперь рынок ожидает информации о будущих механизмах обмена акций. Во вторник индекс МосБиржи останется в коридоре 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

Как отмечает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов, нефть демонстрирует "индифферентность" к устойчиво напряженной ситуации на Ближнем Востоке, реагируя больше на рост индекса доллара. Тем не менее, внешняя ценовая конъюнктура в нефти пока остается комфортной для российских экспортеров.

Новость о реструктуризации Yandex не внесла ясности в перспективы для розничных инвесторов. С учетом дисконта в 50% российский бизнес оценен приблизительно на уровне текущей капитализации Yandex N.V. на Мосбирже. Российские инвесторы ожидают, что схема реструктуризации компании может быть похожа на схему реструктуризацию VK (MOEX: VKCO), и акции иностранной компании Yandex N.V. в инфраструктуре НРД будут обменены на акции российской МКПАО "Яндекс" с последующим листингом на Мосбирже с коэффициентом 1:1. Анонсированная сегодня сделка должна еще быть одобрена акционерами и регуляторами и пока не дает оснований российским инвесторам продолжать покупки при объявленном горизонте завершения реструктуризации в полгода, полагает Фетисов.

ГК "Мать и Дитя" (MOEX: MDMG) представила сильные операционные показатели за 2023 год: рост выручки составил 9,6% при подъеме сопоставимой выручки на 8,5%, который в значительной мере обеспечен увеличением региональных продаж на 15,5%. Группа планирует завершить редомициляцию в начале II квартала 2024 года и рассчитывает на возобновление выплаты дивидендов согласно новой дивполитике в размере 100% чистой прибыли. Новость подогрела рост акций компании, которые находятся вблизи своих исторических значений, отмечает аналитик.

В целом существенных драйверов для продолжения роста российского рынка пока нет. Уже несколько дней индекс МосБиржи не может преодолеть сопротивление на уровне 3230 пунктов. "Допускаем, что дальнейшее ослабление рубля может придать некоторый импульс рынку, однако для более существенного роста (свыше 3250 пунктов) нужны более весомые факторы", - заключил представитель Россельхозбанка.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,15%), просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,2-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-1,1% во главе с Dow).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в январе увеличился до 53,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года. PMI сферы услуг превышает 50 пунктов уже семнадцатый месяц подряд.

Сводный PMI поднялся до 51,5 пункта с 50 пунктов. Аналитики в среднем ожидали повышения PMI сферы услуг до 52,7 пункта, сводного - до 51,1 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта. ISM Services держится выше "пограничных" 50 пунктов уже 13 месяцев подряд.

На нефтяном рынке в понедельник цены продолжают снижение после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $76,72 за баррель (-0,8% и -1,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $71,46 за баррель (-1,1% и -2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,4% на информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласился с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которые обсуждались на встрече в Париже.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,7%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (+5,2%), расписки MDMG (+4%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+3,4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%).

MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") планирует завершить редомициляцию в начале II квартала, после чего сможет возобновить выплату дивидендов, направляя на них до 100% чистой прибыли, включая накопленную.

Акционеры MDMG в конце августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). После редомициляции в САР компания будет называться "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс". Сообщалось, что MDMG намерена сохранить программу ГДР и текущий статус листинга на Московской бирже.

Последний раз MDMG выплачивала дивиденды осенью 2022 года - по итогам I полугодия. На каждую обыкновенную акцию было выплачено по 8,55 рубля, суммарно - 642,3 млн рублей.

Снизились в понедельник акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,8%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,7%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,77 млрд рублей (из них 31,56 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" - рекордный оборот с февраля 2022 года; 4,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги "Мечела" и 4,13 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).