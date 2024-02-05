Рубль завершил понедельник заметным укреплением к основным валютам, отыграв утренний негатив

Москва. 5 февраля. Доллар США развернулся вниз после повышения в первой половине дня и завершил торги умеренным понижением, евро заметно ускорил темпы падения на Московской бирже по итогам понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине, отыграв утренний негатив.

Курс доллара США составил 90,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,05 руб./EUR1, подешевев на 1,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 82,26 копейки, до 93,49 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 6,2 копейки - до 12,55 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника заметным повышением в основных парах, отыграв утренний негатив и развернувшись вверх, несмотря на неоднородный новостной фон и снижение интереса к риску на глобальном рынке. Заметная разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена сильным падением пары "евро-доллар" на глобальном рынке из-за ослабевших ожиданий в отношении снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте после заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

В воскресенье Пауэлл заявил в интервью CBS News, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки. Уменьшение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", сказал Пауэлл.

Участники внутреннего валютного рынка анализировали сообщение Минфина РФ о возвращении в феврале к покупке валюты/золота по бюджетному правилу. Ведомство с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 195,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 122,2 млрд руб. Министерство объясняет это отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

"По итогам прошедшей недели доллар поднялся выше 91 рубля, оставаясь в спрогнозированном нами торговом диапазоне - 87,5-92,5 руб./$1. Поддержку иностранным валютам оказали снижение цен на нефть и новости о начале покупки валюты Минфином, которые появились в начале этой недели. Также нельзя не отметить процесс редомициляции "Яндекса", к которому сейчас приковано внимание большого количества участников фондового рынка, хотя мы и не считаем, что это событие может оказать серьезное воздействие на динамику курса валют", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В начале недели главным событием для локального валютного рынка стало сообщение Минфина о переходе к покупкам валюты. (. . .) Несмотря на анонсирование покупок валюты, рубль чувствовал сегодня себя достаточно уверенно. В первой половине дня пара "доллар-рубль" поднималась на максимуме до 91,5 руб./$1, однако во второй половине дня преимущественно корректировалась и к окончанию рабочего дня торговалась вблизи 90,1 руб./$1. До начала периода подготовки участников рынка к очередным налоговым платежам доллар сохраняет хорошие шансы для удержания позиций выше 90 рублей и даже имеет возможность продвинуться в диапазон 91-92 рублей. Тем не менее с введением мер по обязательной продаже валюты рубль чувствует себя весьма уверенно в "неналоговый" период месяца, поэтому в области выше 90 руб. американская валюта, вероятно, будет встречать заметное сопротивление при попытке дальнейшего укрепления", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США из-за воскресных заявлений Пауэлла.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 0,44%, до $76,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,65%, до $71,8 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 февраля на 58,08 копейки, до 91,2434 руб./$1, и уменьшил курс евро на 41,58 копейки, до 98,2279 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 51,23 копейки по отношению к пятнице и составил 91,0794 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 20,52 копейки и составил 90,9889 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 407,349 млн, из которых $445,144 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $962,205 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 24,54 копейки, до 98,2563 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" ослабел на 69,66 копейки, до 97,9304 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR457,58 млн, из которых EUR109,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,793 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 февраля поднялась на 15 базисных пунктов - до 15,97% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник на 8 базисных пунктов - до 15,74% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 6 базисных пунктов, до 15,52% годовых, на шесть месяцев - прибавила 13 базисных пункта и составила 14,12% годовых.