Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на падение UST

Москва. 5 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,73% от номинала (доходность - 9,6% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,97% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,34% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 13 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 203 базисных пункта - до 47,54% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта, составив 11,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 17 базисных пунктов - до 72,13% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов, составив 19,6% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта, подорожав до 65,62% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта и составила 17,57% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене за день 2 базисных пункта, подешевев до 66,99% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 13,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 5 базисных пунктов, составив 65,43% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник заметное падение, отыгрывая заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также других представителей американского ЦБ.

Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье. "Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

ФРС может не торопиться со снижением ставок, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции. По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики, за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов, в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 базисных пунктов предполагает рост реальных ставок на 360 базисных пунктов.

Таким образом, денежно-кредитная политика не настолько "жесткая", насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и Федрезерв может повременить со снижением процентных ставок, чтобы оценить состояние экономики.