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05 февраля 2024 года 18:50
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Яндекс" выпустил в понедельник несколько пресс-релизов, в которых раскрыл многие подробности текущей реорганизации, - пишет аналитик Артем Михайлин. - По сути, информация из релизов подтверждает, что процесс уже находится на финальной стадии и теперь дело за собранием акционеров компании. Простое большинство акционеров, держателей акций класса А, должны будут проголосовать за сделку по продаже более чем 95% бизнеса новой структуре. После голосования и получения регуляторных одобрений ЗПИФ, состоящий из менеджмента "Яндекса" и новых финансовых инвесторов, сможет сделать комплексное предложение акционерам и состоится первое закрытие сделки. Мы предполагаем, что предложение будет включать возможности как выкупа акций, так и обмена их на акции новой материнской структуры. Yandex N.V. проведет делистинг с Московской биржи сразу после завершения сделки по продаже активов, а новая структура, наоборот, получит листинг, как ожидается, в первой половине текущего года. По итогам реорганизации, как сообщается в пресс-релизах, "Яндекс" должен будет остаться публичной, частной и независимой компанией". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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