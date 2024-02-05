"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Яндекс" выпустил в понедельник несколько пресс-релизов, в которых раскрыл многие подробности текущей реорганизации, - пишет аналитик Артем Михайлин. - По сути, информация из релизов подтверждает, что процесс уже находится на финальной стадии и теперь дело за собранием акционеров компании. Простое большинство акционеров, держателей акций класса А, должны будут проголосовать за сделку по продаже более чем 95% бизнеса новой структуре. После голосования и получения регуляторных одобрений ЗПИФ, состоящий из менеджмента "Яндекса" и новых финансовых инвесторов, сможет сделать комплексное предложение акционерам и состоится первое закрытие сделки. Мы предполагаем, что предложение будет включать возможности как выкупа акций, так и обмена их на акции новой материнской структуры. Yandex N.V. проведет делистинг с Московской биржи сразу после завершения сделки по продаже активов, а новая структура, наоборот, получит листинг, как ожидается, в первой половине текущего года. По итогам реорганизации, как сообщается в пресс-релизах, "Яндекс" должен будет остаться публичной, частной и независимой компанией".

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