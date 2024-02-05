"Финам" понизил рейтинг акций Северстали до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Северстали" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 1678 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 3,1% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Северстали" достигли нашей целевой цены на ожиданиях возобновления дивидендных выплат после двухлетнего перерыва. Компания представила хорошие операционные и финансовые годовые результаты. Ранее, получая около половины выручки от экспорта, "Северсталь" показала феноменальную способность адаптироваться к новым условиям и сумела эффективно переориентироваться на потребности внутреннего рынка. Объявленные дивиденды за 2023 г. превзошли ожидания рынка. Одновременно компания сообщила о существенном росте капитальных затрат на 2024 г. Наши оценки, сделанные в предыдущем обзоре по компании, остаются в силе. На этом основании мы снижаем рейтинг акций "Северстали" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены", - пишет аналитик Алексей Калачев.

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