Рынок акций будет стремиться в феврале к отметке 3300п индекса Мосбиржи - "БКС МИ"

Рынок акций будет стремиться в феврале к отметке 3300 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

По мнению аналитика, в феврале умеренный рост рынка акций по индексу Мосбиржи может продолжиться, котировки будут стремиться к верхней границе широкого боковика на уровне 3300 пунктов, который образовался на российском рынке с начала осени.

"Однако в краткосрочной перспективе нельзя исключать повторного тестирования уровня 3200 пунктов, - отмечает эксперт. - При этом повышенная волатильность в отдельных бумагах сохранится. Дополнительным фактором поддержки может стать восстановление цен на нефть. Наш взгляд на рынок не меняется - по-прежнему нейтральный на фоне повышенных геополитических рисков".

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