"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7900 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на май 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале инвестиционной компании.

Аналитики сервиса ожидают позитивную динамику ценных бумаг "ЛУКОЙЛа" за счет будущего сильного финансового отчета компании на фоне сложившейся конъюнктуры рынка во втором полугодии. По оценкам экспертов, потенциальная цена акций может составить 7900 рублей за бумагу на горизонте трех месяцев. Основные риски - затягивание публикации отчета, разовые списания и отход от дивидендной политики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.