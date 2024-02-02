Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем и превысил 3200п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на уходящей неделе возобновил подъем на ожиданиях старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, сдерживающим фактором для "быков" выступили смешанные сигналы с внешних фондовых площадок в свете сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США, а также просевшая нефть на фоне ожидаемой деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе вышел вверх из коридора 3150-3200 пунктов, нацелившись на движение в район 3250 пунктов.

В период с 29 января по 2 февраля индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 3226,35 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 1117,31 пункта на фоне роста доллара до 91,0 руб./$1 (+1,26 рубля) и подешевевшей апрельской нефти Brent до $77,25 за баррель (-7,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips благодаря локальному скачку нефти (Brent протестировала $84 за баррель и сдала назад к $82,5 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3180 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "РусГидро" (+4,1%), обновившие максимум с начала декабря 2023 года на корпоративных новостях.

ФАС России разрешила ПАО "РусГидро" обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ.

В понедельник Polymetal (+0,6%) сообщил, что группа "ИСТ" продала свои 23,9% структуре фонда Mars Development and Investment, принадлежащего государству Оман. Теперь эта структура стала крупнейшим акционером Polymetal.

Нефть скорректировалась вниз после подъема на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent превысила $82,6 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к верхней границе коридора 3150-3200 пунктов на ослаблении рубля, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" (+5,3%) и "Мечела" (+5,3%), причем первые также показали рекордные обороты с февраля 2022 года (15,94 млрд рублей).

"Мечел" в конце 2023 года продал порт Камбарка в Удмуртии - один из крупнейших в Камском речном бассейне. То, что АО "Порт Камбарка" больше не входит в группу "Мечел", раскрыло в списке аффилированных лиц принадлежащее металлургической компании ПАО "Кузбассэнергосбыт".

По оценке Банка России, совокупная чистая прибыль российских банков по РСБУ за 2023 год установила новый рекорд, повысившись до 3,3 трлн руб., что на 38% превысило рекордный показатель 2021 года в 2,4 трлн руб. и более чем в 16 раз превзошло показатель кризисного 2022 года. Однако Банк России прогнозирует, что в 2024 году чистая прибыль банковского сектора РФ может снизиться по сравнению с прошлым годом на 15-30%, до 2,3-2,8 трлн руб.

Поводом для отката нефти мог послужить прогноз МВФ, который закладывает снижение цен на нефть в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% - в 2025 году.

В Китае рынок акций просел на фоне известий о ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande. Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации China Evergrande в рамках дела по иску инвесткомпании Top Shine Global, обвинявшей застройщика в неуплате долга на сумму 863 млн гонконгских долларов ($110 млн). China Evergrande, долг которой составляет более $300 млрд, объявила о дефолте в конце 2021 года, а в марте 2023 года представила план реструктуризации долга, но в итоге договориться с кредиторами не удалось.

В среду рынок акций РФ вырос в ожидании сезона отчетов и дивидендов, в то время как просела нефть (Brent откатилась ниже $82 за баррель), а внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 3214 пунктов (максимум с конца ноября) во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%) и "Мечела" (+1,5% и +4,8% "префы").

Упали акции Polymetal (-5,1%). Компания в IV квартале 2023 года снизила производство на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 441 тыс. унций золотого эквивалента. Выручка уменьшилась на 16%, до $0,9 млрд. Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1,714 млн унций в золотом эквиваленте. Выручка за 2023 год выросла на 8%, до $3 млрд, благодаря росту цен на золото и серебро.

По итогам января индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,7-3,9% на фоне снижения доллара на 0,39 рубля. Нефть в январе подорожала на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В четверг, 1 февраля, рынок акций РФ умеренно подрос в ожидании старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, "бычий" настрой сдерживался неуверенностью в нефти и смешанной динамикой мировых фондовых площадок после сигнала Федрезерва США о длительном периоде неизменности высоких ставок из-за значительной инфляции. Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с обыкновенными бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,1%), обновившими максимум за три недели на фоне ослабления рубля, подогревшего ожидания высоких дивидендов.

Лидерами роста на Мосбирже стали вышедшие на торги акции МКПАО "ЮМГ" (+8,5%), бывшего холдинга ЕМС, который сменил юрисдикцию на российскую.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил глава ФРС Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

Апрельская нефть Brent в четверг днем подросла в район $81,5 за баррель после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о готовности альянса принять меры по стабилизации нефтяных цен в случае необходимости.

Однако вечером в четверг стало известно, что радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Кроме того, в четверг глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что в Пентагоне не видят предпосылок для перерастания напряженности между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" в полноценные боевые действия. Также Остин сообщил, что администрация США при планировании ответа на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке стремится не допустить возникновения еще одного конфликта в этом регионе.

На этом фоне цена Brent упала поздно вечером в четверг ниже $79 за баррель.

В конце недели рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за нефтью, при этом улучшение внешней фондовой конъюнктуры сдерживало распродажи. Индекс МосБиржи удержался выше 3220 пунктов за счет ослабления рубля.

Просели акции "Северстали" (-1,6%, до 1635,2 рубля), где игроки фиксировали прибыль по факту выхода дивидендных новостей - совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на акцию (доходность 11,7% годовых), что оказалось выше ожиданий рынка. Акции "Северстали" в ожидании рекомендаций по дивидендам выросли в январе более чем на 18%.

В период с 29 января по 2 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели "префы" "Мечела" (+10%), акции ПАО "Южуралзолото" (+10%), "Яндекса" (+8%); хуже рынка оказались бумаги Polymetal (-8%), ПАО "Россети Сибирь" (-5%), ПАО "ЕвроТранс" (-5%).

Рынок акций РФ в первой декаде февраля может продолжить рост на квартальных отчетах и дивидендных ожиданиях. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3200-3300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1180 пунктов с оглядкой на вероятное дальнейшее ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".