Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 2 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries выросли в понедельник в ожидании важных событий, которые были запанированы позже на неделе.

Во вторник цены отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений в секторе американских казначейских обязательств. Котировки US Treasuries после умеренного роста накануне 30 января не демонстрировали ярко выраженной динамики в преддверии объявления итогов первого в 2024 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как написали аналитики Bank of America под руководством Майкла Гапена, комментарии представителей Федрезерва говорят о том, что руководство регулятора в целом довольно ситуацией в экономике и прогрессом в деле замедления инфляции. Это может быть аргументом в пользу снижения ставки на следующем заседании, однако сигнала такого они подавать не будут. "Федрезерву нужно выиграть время для того, чтобы ознакомиться с новыми данными", - говорилось аналитической записке BofA.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся ранее 1,5%, но ухудшил прогноз на 2025 год - до 1,7% с 1,8%. Прогноз подъема мировой экономики на текущий год улучшен до 3,1% с 2,9%, на следующий - оставлен на уровне 3,2%. МВФ ожидает, что глобальная инфляция замедлится с 6,8% в 2023 году до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году.

Ценовой рост US Treasuries в середине недели продолжился на фоне публикации в США новой порции макроэкономических данных и в ожидании итогов январского заседания ФРС. Отчет отраслевой организации ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 107 тыс. после подъема на 158 тыс. в декабре. Эксперты в среднем ожидали повышения на 145 тыс. Публикация официального отчета Минтруда США была запланирована на пятницу, и аналитики в целом ожидали, что он укажет на рост числа рабочих мест в текущем месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.

Котировки US Treasuries продолжили умеренно подрастать 1 февраля, в то время как российские еврооблигации продолжили колебаться в боковом диапазоне. Глобальные инвесторы оценивали новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла.

В среду, 31 января, завершилось очередное заседание Федрезерва, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года. При этом Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок".

Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных министерства труда. Стоимость рабочей силы увеличилась на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,5%, второго - на 1,6%. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 224 тыс., что является максимальным уровнем с середины ноября. При этом эксперты в среднем ожидали снижения на 2 тыс.

Лишь в последний день недели ситуация на рынке базовых активов ухудшилась и котировки US Treasuries продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне публикации в США сильных данных по рынку труда, но в целом итоги недели все равно остались позитивными для базовых активов. При этом отечественные евробонды вновь пребывали в безыдейном состоянии.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя всего на 180 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее. Между тем безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли за неделю на 3,6% - до 66,52% от номинала (их доходность снизилась на 35 базисных пунктов и составила 9,63% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости за пять дней 32,4%, подорожав до 47,43% от номинала (его доходность опустилась на 322 базисных пункта и составила 11,57% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,36%, до 66,88% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 9,35% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 20 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,84% - до 71,96% от номинала (их доходность увеличилась на 56 базисных пунктов и составила 19,68% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,63% - до 65,59% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 17,57% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году увеличились на 1,65% - до 65,24% от номинала (доходность снизилась на 33 базисных пункта, составив 13,95% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,32% - до 65,5% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.