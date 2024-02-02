Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Москва. 2 февраля. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне обвалившихся цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 58,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 16 января. Евро к этому времени стоил 98,29 руб./EUR1, подорожав на 35,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 99 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,13 копейки, до 94,31 руб. Курс китайского юаня увеличился на 4,6 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам пятницы, негативное влияние на его котировки оказало сильное падение цен на нефть, которая, в свою очередь, отреагировала на укрепление доллара США к большинству мировых валют на глобальном рынке после выхода данных по рынку труда США за январь, которые оказались существенно лучше прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее. Между тем безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в январе повысилась на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимально с марта 2022 года), до $34,55 в час. В годовом выражении показатель вырос на 4,5% (максимально с февраля 2023 года). Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4,1% соответственно. В декабре рост составил 0,4% и 4,4%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в прошлом месяце сократилась до 34,1 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,5%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

"Российский рубль сегодня показывал слабую динамику, однако движение вверх стало набирать обороты после обеда, достигнув к 16:30 МСК отметки 91 рубль за доллар. Интересно отметить, что в это время вышла очень сильная статистика по рынку труда США, напротив, подтолкнувшая индекс доллара вверх на 0,6% на ожиданиях более медленного снижения ставки ФРС. Рубль, вопреки американской статистике, показал укрепление до 90,6 за доллар, подсвечивая сформировавшуюся низкую чувствительность к событиям во внешнем контуре", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $77,92 за баррель, что на 1,92% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,02%, до $72,33 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 43,27 копейки, до 90,6626 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2428 рубля, до 98,6437 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 34,04 копейки по отношению к четвергу и составил 90,5671 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 52,68 копейки и составил 90,7837 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 156,308 млн, из которых $328,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $828,221 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,1302 рубля, до 98,5017 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 1,1605 рубля, до 98,627 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR470,486 млн, из которых EUR137,024 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR333,462 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 февраля опустилась на 18 базисных пунктов - до 15,82% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу на 2 базисных пункта - до 15,66% годовых, на три месяца - поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,46% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 13,99% годовых.