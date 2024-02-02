.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятен рост котировок золота минимум до $2100/унц. в этом году - Freedom Finance Global
.
02 февраля 2024 года 19:01
Вероятен рост котировок золота минимум до $2100/унц. в этом году - Freedom Finance Global
Вероятен рост котировок золота минимум до $2100 за тройскую унцию в текущем году, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Биржевая цена золота находится под влиянием совокупности неоднозначных факторов. С одной стороны, золото подорожало в 2023 году на 13%, не в последнюю очередь благодаря массированной скупке драгметалла центральными банками развивающихся стран. Ежегодные чистые закупки золота центральными банками в 2023 году составили, по оценке Всемирного совета по золоту (WGC), 1037 тонн, что соответствует более 20% от совокупного мирового потребления. Но, с другой стороны, котировки благородного металла находятся на исторических максимумах, и это означает, что, например, у ювелирной промышленности в этом году спрос на золота может быть ниже, чем в прошлом, когда золото стоило дешевле", - отмечает эксперт. По мнению Мильчаковой, основной спрос на золото в текущем году могут предъявлять физлица, покупающие золото в слитках, и, прежде всего, население стран БРИКС, где золото рассматривается как альтернатива доллару США. Спрос центральных банков также может оказаться высоким, поскольку к доллару США из-за огромного госдолга и снижения рейтингов гособлигаций США глобальными рейтинговыми агентствами в мире постепенно снижается доверие. Так что золото в 2024 году может находиться под воздействием противоречивых трендов. Аналитик ожидает роста цены золота в этом году минимум до $2100 за тройскую унцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
02 февраля 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на уходящей неделе возобновил подъем на ожиданиях старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, сдерживающим фактором для "быков" выступили смешанные сигналы с внешних фондовых площадок в свете сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США, а также просевшая нефть на фоне ожидаемой деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе вышел вверх из коридора 3150-3200 пунктов, нацелившись на движение в район 3250 пунктов. читать дальше
.02 февраля 2024 года 19:48
Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне упавшей нефти (Brent откатилась к $77 за баррель) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и укрепления доллара на сильной статистике по рынку труда США. Снижение индекса МосБиржи нивелировалось ослаблением рубля, а лидерами отката выступили бумаги "Северстали" по факту выхода рекомендаций по годовым дивидендам. читать дальше
.02 февраля 2024 года 19:38
Москва. 2 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились. читать дальше
.02 февраля 2024 года 19:33
Москва. 2 февраля. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне обвалившихся цен на нефть. читать дальше
.02 февраля 2024 года 18:40
ЦБ РФ вряд ли готов к снижению ключевой ставки на заседании 16 февраля, полагают аналитики "Цифра Брокера". "Инфляция сохраняется на повышенном уровне, хотя и демонстрирует признаки замедления. С начала января темпы роста потребительских цен (недельные данные Росстата) показывают робкие признаки... читать дальше
.02 февраля 2024 года 18:23
Продолжение роста рынка акций РФ может быть ограничено макроэкономическими факторами - "Цифра Брокер"
Продолжение роста рынка акций РФ может быть ограничено макроэкономическими факторами в феврале, отмечается в стратегии аналитиков "Цифра Брокера". "Индекс Мосбиржи подбирается к верхней границе бокового диапазона (3000-3290 пунктов), сформировавшегося с августа прошлого года, - отмечают аналитики.... читать дальше
.02 февраля 2024 года 17:51
88-90 руб./$1, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Доллар стоит к завершению текущей недели 91,1 рубля, а юань - 12,6 рубля, что на 1,6% и 1,1% соответственно ниже по сравнению с прошлой неделей, - констатируют эксперты. - На следующей неделе ждем увеличения поступления... читать дальше
.02 февраля 2024 года 17:20
Акции "Северстали" остаются фаворитами в секторе металлургии, отмечается в комментарии "Велес Капитала". "Северсталь" представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год, - пишет аналитик Василий Данилов. - Несмотря на понижательную динамику продаж стальной продукции и более... читать дальше
.02 февраля 2024 года 16:47
Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для продолжения роста на следующей неделе, целью которого может стать отметка 3287 пунктов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок акций при завершении текущей недели выше 3200 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит... читать дальше
.02 февраля 2024 года 16:18
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Северстали" и подтверждает прогнозную цену бумаг на уровне 1783 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова. "Результаты компании за 2023 год оказались выше наших ожиданий, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.02 февраля 2024 года 15:50
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "ЛУКОЙЛа", ЮГК и Whoosh, удалив акции "Башнефти", "Северстали" и X5 Retail Group. Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Ренессанс Страхование",... читать дальше
.02 февраля 2024 года 15:45
Рубль днем заметно дешевеет к основным валютам на фоне отсутствия новых существенных факторов поддержки
Москва. 2 февраля. Доллар США, евро и китайский юань дорожают на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях отсутствия новых заметных факторов поддержки. читать дальше
.02 февраля 2024 года 15:12
ЦБ РФ, скорее всего, удержит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают аналитики Райффайзенбанк. По оценкам стратегов банка, основанным на недельных данных Росстата, инфляция в конце января составила 7,3% г/г (в конце декабря - 7,4% г/г). "Годовая инфляция... читать дальше
.02 февраля 2024 года 14:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $75 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $63, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.02 февраля 2024 года 14:08
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Европейского медицинского центра" (ЕМС) с целевой ценой 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, сообщается в материале инвестиционной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.