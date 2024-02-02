Продолжение роста рынка акций РФ может быть ограничено макроэкономическими факторами - "Цифра Брокер"

Продолжение роста рынка акций РФ может быть ограничено макроэкономическими факторами в феврале, отмечается в стратегии аналитиков "Цифра Брокера".

"Индекс Мосбиржи подбирается к верхней границе бокового диапазона (3000-3290 пунктов), сформировавшегося с августа прошлого года, - отмечают аналитики. - Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) превысил максимумы 2023 года, показав рост на 4,35%, и восстановился до уровней января 2022 года. В этом контексте надо признать, что несмотря на все позитивные предпосылки для дальнейшего роста индексов, потенциал их укрепления может быть ограничен макроэкономическими факторами. Позитивные ожидания в отношении корпоративной прибыли и размера потенциальных дивидендов в некоторой степени нивелируются устойчивым инфляционным давлением, невысокими ожиданиями по темпам экономического роста и высоким уровнем процентных ставок".

Эксперты полагают, что завершение редомициляции ряда эмитентов может привести к положительной переоценке их рыночной капитализации, в том числе за счет перспектив возобновления дивидендных выплат. В то же время существует риск повышенной волатильности в таких бумагах из-за потенциального навеса предложения извне российского контура, о чем в прошлом году предупреждал Банк России.

"Снижение котировок в ожидании редомициляции потенциально открывает инвесторам возможность сформировать позиции по интересным уровням, - считают в "Цифра Брокере". - В ближайшее время Globaltrans может завершить редомициляцию с Кипра в ОАЭ и раскрыть планы по возобновлению дивидендных выплат. Учитывая отрицательный чистый долг, Globaltrans вполне может направить на дивиденды более 100% свободного денежного потока (FCF) за 2023 год (11,9 млрд руб. на конец I полугодия 2023 года). Раньше компания уже поступала подобным образом. Таким образом, как только появится техническая возможность распределять дивиденды, величина выплат может составить около 173 руб. на акцию, что соответствует доходности около 25% по текущим котировкам. Список экономически значимых компаний (ЭЗО) пока не опубликован, хотя мы считаем, что в него могут войти Х5 Retail Group и "РусАгро", перспективы которых мы позитивно оцениваем с фундаментальной точки зрения".

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