Акции Северстали остаются фаворитами в секторе металлургии - "Велес Капитал"

Акции "Северстали" остаются фаворитами в секторе металлургии, отмечается в комментарии "Велес Капитала".

"Северсталь" представила сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год, - пишет аналитик Василий Данилов. - Несмотря на понижательную динамику продаж стальной продукции и более низкие мировые цены на сталь, благодаря ослаблению рубля компания продемонстрировала уверенный рост выручки и EBITDA, а также сгенерировала существенный свободный денежный поток. Отрицательный чистый долг позволил рекомендовать щедрые дивиденды в размере 191,5 рубля на акцию в объеме, превышающем FCF. Мы сохраняем позитивный взгляд на потенциал роста бумаг компании. "Северсталь" остается нашим фаворитом среди отечественных сталеваров".

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