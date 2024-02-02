Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для продолжения роста на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для продолжения роста на следующей неделе, целью которого может стать отметка 3287 пунктов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций при завершении текущей недели выше 3200 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит предпосылки для развития роста к максимуму прошлого года 3287 пунктов, возможно, после небольшой коррекции для снятия краткосрочной перекупленности с ближайшими поддержками 3200 и 3180 пунктов. Основной причиной повышения могут остаться покупки в потенциальных дивидендных историях", - пишет эксперт.

В частности, интерес сохраняется к банку "Санкт-Петербург" и может усилиться в Сбербанке перед публикацией финансовых результатов по РПБУ за январь в конце недели.

"Привилегированные акции "Транснефти" в понедельник последний день будут торговаться по старой цене перед сплитом 1 к 100, - напоминает аналитик. - 7 февраля, в среду, планируется начало торгов акциями "Делимобиль". Нисходящие риски на следующей неделе исходят со стороны возможной фиксации прибыли по нефтяным бумагам в случае дальнейшего падения цен на нефть. Акции "Северстали" после объявления о рекомендации по дивидендам за 2023 год могут какое-то время оставаться в стадии нисходящей коррекции, что, впрочем, даст возможность купить их с текущей доходностью 11,5% по более низкой цене".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.