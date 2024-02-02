Рубль днем заметно дешевеет к основным валютам на фоне отсутствия новых существенных факторов поддержки

Москва. 2 февраля. Доллар США, евро и китайский юань дорожают на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях отсутствия новых заметных факторов поддержки.

Курс доллара США составил 90,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,76 руб./EUR1, подорожав на 82,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,24 копейки, до 94,39 руб. Курс китайского юаня увеличился на 5,1 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов с учетом отсутствия дополнительной поддержки после завершения налоговых выплат января и новых заметных положительных факторов, способных определить его позитивную динамику. Кроме того, небольшое влияние на рубль может оказывать незначительное снижение объема продаж валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Так, с 15 по 31 января ЦБ продавал валюту объемом до 16,7 млрд рублей в день, а с 1 по 6 февраля объемы сократятся до 15,9 млрд рублей в день. Позднее будет опубликован график операций в рамках бюджетного правила на февраль.

Участники глобального рынка продолжают анализировать итоги завершившегося ранее на этой неделе заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на прежнем уровне, а глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в марте не является "базовым сценарием" для регулятора.

Теперь рынок оценивает вероятность мартовского снижения всего в 38% и полагает, что первое смягчение денежно-кредитной политики состоится примерно в середине года. До конца года аналитики ожидают трех снижений ставки, на 25 базисных пунктов каждое.

Также трейдеры ждут отчета по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики в целом ожидают, что он укажет на рост числа рабочих мест в прошлом месяце на 180 тыс. и увеличение безработицы до 3,8% с декабрьских 3,7%.

Ослабление рубля носит локальный характер и ограничено уровнем 91 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в четверг просел в среднем на полпроцента относительно доллара, евро, юаня. Пара "доллар-рубль" достигла 90,5 руб./$1, - отмечает эксперт. - Ослабление рубля носит локальный характер, причин для обширной девальвации нацвалюты не видно на фоне долгоиграющих факторов жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. В любой момент курс может вновь уйти под круглую планку. Технически рост пары "доллар-рубль" будет ограничиваться динамическим сопротивлением в области 91 руб./$1.

Ориентиром для пары "доллар-рубль" на пятницу выступает диапазон 90-91 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Основные валютные пары в четверг продолжили торговаться в узких торговых диапазонах, - напоминает эксперт. - К закрытию торгов доллар стоил 90,5 рубля, прибавив 0,5% к стоимости закрытия среды. Объем торгов, как и накануне, был невысоким за счет пониженной активности экспортеров после налогового периода. Небольшое негативное влияние на рубль могло оказать снижение ежедневного объема продаж валюты Банком России с 16,7 до 15,9 млрд рублей за счет прекращения с 1 февраля зеркалирования операций инвестирования средств ФНБ, проводившихся в первом полугодии 2023 года".

Аналитик банка полагает, что в пятницу стоит ориентироваться на курс в пределах 90-91 руб./$1, и допускает вероятность тестирования рублем верхнего уровня данного диапазона на фоне корректировки цены нефти и за счет предстоящих выходных.

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю существенным снижением. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $78,98 за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,27%, до $74,01 за баррель.

На текущей неделе Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8% с учетом ожиданий, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС станут важным шагом к завершению текущего конфликта.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в четверг не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.