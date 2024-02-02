"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "ЛУКОЙЛа", ЮГК и Whoosh, удалив акции "Башнефти", "Северстали" и X5 Retail Group.

Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Ренессанс Страхование", Ozon, Сбербанк, ЮГК, "Мать и Дитя", "Транснефть" (прив.), "Яндекс", Whoosh.

"Мы фиксируем прибыль по привилегированным акциям "Башнефти" - считаем, что в цене уже учтены потенциально высокие дивиденды за 2023 год, а также исключаем депозитарные расписки X5 Group в ожидании публикации финансовых результатов 22 марта 2024 года, где можем увидеть сезонное давление на рентабельность EBITDA. Удаляем из списка акции "Северстали" - они торгуются по максимальной оценке среди сталеваров - EV/EBITDA 12M 3,9х. Считаем, что в бумаге не осталось краткосрочных драйверов, и ожидаем возможное давление в ближайшие недели", - пишут эксперты телеграм-канала.

Аналитики добавили акции "ЛУКОЙЛа" в ожидании сильных результатов за II полугодие 2023 года и объявления финального дивиденда в апреле 2024 года (потенциальная див. доходность - 7,8%).

Также в состав топ-10 добавлены акции "ЮГК" ввиду оплаченного роста производства и привлекательной оценки. Около 85% кап. затрат на ближайшие проекты роста уже произведены, что может способствовать повышенному росту производства.

"Мы заменяем обыкновенные акции "Мечел" на привилегированные - у компании достаточный уровень СЧА по РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года, что может позволить вернуться к дивидендным выплатам на привилегированные акции (16% - дивдоходность за 2023 год)", - пишут стратеги.

Аналитики включили акции Whoosh на фоне ожиданий публикации финансовых результатов за 2023 год в марте 2024 года и старта нового сезона проката.

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