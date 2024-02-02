ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в феврале - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, удержит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают аналитики Райффайзенбанк.

По оценкам стратегов банка, основанным на недельных данных Росстата, инфляция в конце января составила 7,3% г/г (в конце декабря - 7,4% г/г). "Годовая инфляция закрепилась вблизи текущих уровней еще с конца ноября, и, на наш взгляд, может сохраниться на них и в феврале (при месячной инфляции с исключением сезонности 0,4-0,6% м/м). - отмечают эксперты. - Инфляционный фон в январе достаточно стабилен, существенных изменений в ценовой динамике по потребительской корзине Росстата относительно прошлых недель не наблюдается. С учетом этого и январской коррекции инфляционных ожиданий населения, мы полагаем, что ЦБ не будет отклоняться от нейтрального сигнала в области монетарной политики, и на первом заседании в этом году, скорее всего, сохранит ключевую ставку".

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