"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $75

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $75 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $63, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 7 февраля. Аналитики ожидают, что выручка составит $9,76 млрд, а прибыль на акцию $0,16. Отчетность компании будет позитивно воспринята рынком благодаря существенному росту прибыли и маржинальности, а также положительным прогнозам менеджмента на следующий квартал, считают в "Финаме".

"С технической точки зрения акция торгуется в долгосрочном восходящем тренде выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $75. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $63 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,22", - указывают эксперты.

Uber Technologies Inc. - американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

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