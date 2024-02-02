"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЕМС с целью 1000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Европейского медицинского центра" (ЕМС) с целевой ценой 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Акционеры ЕМС одобрили редомициляцию с Кипра в российский специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в сентябре 2023 года, - напоминают аналитики. - 1 февраля состоялся первый день торгов после редомициляции, которая прошла успешно".

ЕМС не платила дивиденды более двух лет, подчеркивается в инвестидее. Последняя выплата была в декабре 2021 года. За это время компания нарастила денежную подушку. На конец первого полугодия 2023 года у компании на балансе было порядка 6 млрд рублей. За второе полугодие компания могла заработать еще примерно 4 млрд рублей. Итого на конец 2023 года у компании на балансе, по оценкам аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", будет около 10 млрд рублей, что эквивалентно 111 рублям на акцию.

Сейчас на рынке средняя дивидендная доходность при отсечке составляет около 11%. Если ЕМС заплатит 111 рублей на акцию, то к дивидендной отсечке акции могут стоить около 1000 рублей, полагают эксперты. Объявление о выплате может быть в марте-апреле.

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