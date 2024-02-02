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02 февраля 2024 года 14:08

Рынок акций РФ днем сохраняет коррекционные настроения после недельного роста, просела Северсталь

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет коррекционные настроения после недельного роста, игроки фиксируют прибыль на фоне упавшей накануне нефти (Brent торгуется в районе $79 за баррель) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел ниже 3225 пунктов во главе с бумагами "Северстали" (MOEX: CHMF).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3224,19 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1121,1 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 90,6 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-1,5%, до 1637,6 рубля), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,2%), OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,4% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на акцию (доходность 11,7% годовых - прим. ИФ), что оказалось выше ожиданий рынка.

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций в конце недели корректируется вниз.

Акции "ММК" могут дорожать на фоне ожиданий возобновления выплаты дивидендов после аналогичного решения "Северстали". Этот же фактор способствует активизации покупок в акциях "НЛМК". В то же время акции самой "Северстали" дешевеют в соответствии с принципом "продавай на фактах". Компания в пятницу представила умеренно позитивные финансовые результаты за 2023 год, а рекомендованные дивиденды оказались выше ожиданий аналитиков. Закрытие реестра акционеров на получение выплат назначено на июнь, поэтому покупки акций под дивиденды начнутся ближе к середине весны. Текущая коррекция обусловлена тем, что в преддверии публикации отчетности акции "Северстали" выросли в январе более чем на 18%.

Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 2 февраля - диапазон 3200-3250 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1100-1130 пунктов, полагает Чернов.

По словам ведущего аналитика отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в пятницу на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов.

Американский фондовый рынок накануне отскочил вверх после снижения на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла, который дал понять, что нет смысла рассчитывать на понижение ключевой ставки в марте.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи находится в широком боковике 3010-3275 пунктов, постепенно приближаясь к его верхней границе, которая выступит ближайшим сопротивлением, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Никита Покровский, нефть Brent накануне упала после выхода новостей о продвижении переговоров по соглашению о приостановке военных действий между Израилем и ХАМАС.

Переговоры все еще находятся на ранней стадии, и было бы преждевременно говорить о полноценной разрядке напряженности на Ближнем Востоке. Накануне рынок лишь частично отыграл снижение рисков. Проблемы с судоходством в Красном море сохраняются и продолжают оказывать умеренную поддержку нефти.

Несмотря на локальный "пролив", говорить о полноценном развороте нефти рано до тех пор, пока котировки Brent не упадут ниже $76,8 за баррель. С точки зрения технической картины вероятна консолидация в диапазоне $78,5-80,5 за баррель, считает Покровский.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что события на Ближнем Востоке помешали нефтяным "быкам" - нефть упала после известий о возможном перемирии Израиля и Палестины. При этом настроения на мировых фондовых площадках в пятницу смешанные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI проверяют на прочность краткосрочные поддержки $79 и $74 за баррель (средние полосы Боллинджера дневного графика). Закрепление фьючерсов ниже этих уровней укажет на риски развития падения и возвращения к январским минимумам, в район $75 и $69 за баррель.

Застройщик "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,5%) утром сообщил об увеличении чистой прибыли в 2023 году на 23%, до 34,3 млрд руб., при скачке продаж в IV квартале вдвое. "Самолет" последний раз выплатил дивиденды за I полугодие 2022 года с доходностью 1,5%. Вечером объемы торгов за январь опубликует Мосбиржа, акции которой на этой неделе вернулись выше 200 руб.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Пятничная коррекция выглядит вполне логично после недельного роста.

"На этом фоне сценарий снижения индекса к отметке 3200 пунктов остаётся актуальным, предпочтение отдаём акциям сталелитейщиков и ГК "Самолет"", - говорит аналитик.

С учетом того, что ожидания по дивидендным выплатам "Северстали" оправдались, интересно выглядят бумаги "ММК" и "НЛМК", которые отстали в росте. Обновили максимумы бумаги "Яндекса" в отсутствие новостей, но в дальнейшем потенциал роста выглядит ограниченным, отмечает Головинов.

В США в четверг индексы акций выросли на 1-1,3% во главе с Nasdaq на статистике и корпоративных новостях, рынок скорректировался после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий.

В Азии в пятницу индексы акций также выросли, за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX выросли на 0,1-0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-1,1%, фьючерс на Dow топчется на уровне четверга).

Поддержку рынку акций Японии оказали сильные квартальные отчетности компаний. В то же время последние экономические данные были не слишком хорошими, и это усиливает уверенность инвесторов в том, что Банк Японии в ближайшее время не будет менять параметры денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе замедлились до 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,2% в предыдущий месяц, сообщило в пятницу статуправление. Это минимальный подъем с июня прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 2,9%.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены корректируются вверх после снижения накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $79,26 за баррель (+0,7% и -2,3% накануне), мартовская цена WTI - $74,37 за баррель (+0,8% и -2,7% в четверг).

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, стороны конфликта рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-3%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-2,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,3%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+4,5%), ПАО "Белон" (MOEX: BLNG) (+4,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,63 млрд рублей (из них 9,35 млрд рублей пришлось на акции "Северстали", 2,63 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,532 млрд рублей на акции "ММК").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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