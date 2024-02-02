"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций Самолета

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций ГК "Самолет" и целевую цену на уровне 4400 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила ожидаемо сильные результаты за четвертый квартал 2023 года, - отмечает эксперт. - Рост выручки по управленческой отчетности в четвертом квартале ускорился по сравнению с третьим на фоне ускорения роста цен на квадратный метр до 13% г/г, а также рекордной реализации площади в новостройках. Спрос со стороны населения на жилую площадь в четвертом квартале активизировался из-за ожиданий по ужесточению условий льготной ипотеки с начала 2024 года через увеличение первоначального взноса до 30%, а также ограничения ее размеров до 6 млн рублей. Кроме того, росту финансовых результатов компании способствовала консолидация продаж ГК МИЦ, которую "Самолет" купил в четвертом квартале 2023 года".

Аналитик ожидает сохранения высоких темпов роста операционных и финансовых показателей "Самолета" в первом полугодии 2024 года на фоне растущего спроса со стороны населения в преддверии потенциальной отмены льготной ипотеки с середины 2024 года.

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