"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $302,2, что соответствует потенциалу снижения 0,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После динамичного роста с достижением указанной нами целевой цены, а также по итогам рассмотрения отчета компании за четвертый квартал и 2023 год мы понижаем рейтинг акций HCA Healthcare до "держать", - пишет аналитик Зарина Саидова. - За период с октября 2023 года, когда мы присвоили HCA рейтинг "покупать", бумага принесла доходность в размере 24% и в полной мере оправдала наши прогнозы. На данном этапе акции компании находятся на исторических максимумах, при этом HCA близка к справедливой оценке, апсайд относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) является околонулевым. Квартальная отчетность компании по основным показателям превзошла прогнозы, но мы полагаем, что в цену бумаги уже заложен весь возможный позитив относительно перспектив развития бизнеса на ближайшие кварталы".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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