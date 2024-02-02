ПСБ сохраняет целевую цену акций Самолета на уровне 5300 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют целевую цену акций ГК "Самолет" на уровне 5300 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста около 35% на горизонте года, отмечается в комментарии банка.

"ГК "Самолет" опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за IV квартал и 2023 год, - пишет аналитик Лаура Кузнецова. - Девелопер активно расширяет географию и выводит на рынок новые продукты. С декабря "Самолет" занял 1-е место по объёмам текущего строительства в стране. Компания развивает платформу "Самолет Плюс" для квартирных решений (GMV - 745,1 млрд руб.). Считаем "Самолет" интересной инвестиционной идеей. В 2024 году "Самолет" планирует сконцентрироваться на массовом сегменте недвижимости, чтобы поддержать спрос с учетом новых условий льготного кредитования. При этом компания намерена сохранить комфортный уровень долговой нагрузки (1,2х)".

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