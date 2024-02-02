Курс рубля может достичь отметки 91 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс рубля может достичь отметки 91 руб./$1 в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в четверг еще на 0,5% до 90,5 руб./$1, этим утром он продолжает слабеть, - пишцт эксперты. - Похоже, это связано с незначительными продажами иностранной валюты экспортерами после завершения выплат налогов и дивидендов, о чем свидетельствует сокращение оборотов по паре CNY/RUB. Кроме того, снизилась цена нефти на ожиданиях улучшения ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях рубль сегодня может достичь 91 руб./$1".

Нефть, в свою очередь, подешевела на ожиданиях возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке - на $1,85 до $78,7. Новость о переговорах с участием Египта, Катара и США о перемирии между Израилем и ХАМАС спровоцировала волну продаж на рынке. Кроме того, такой динамике могла способствовать алгоритмическая торговля, считают аналитики инвестбанка. Они ожидают, что в пятницу цена Brent сегодня останется в диапазоне $79-80 за баррель.

"Доходности облигаций с фиксированным купоном в четверг выросли в пределах 10 б. п., реагируя на ослабление рубля. Возможно, такая же динамика сохранится на рынке госдолга и сегодня", - прогнозируют в SberCIB.

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