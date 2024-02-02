Фондовые индексы США выросли на статистике и корпоративных новостях, Brent у $79,1 за баррель

Фондовые индексы США выросли на статистике и корпоративных новостях. Рынки акций Азии растут за исключением материкового Китая. Нефть умеренно дорожает после падения накануне, Brent у $79,1 за баррель.

Американский рынок акций восстановился в четверг после падения по итогам двух предыдущих торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Инвесторы оценивали корпоративные новости и статистику, а также заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В среду завершилось очередное заседание ФРС, по итогам которого базовая ставка была сохранена в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидалось. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Пауэлл сказал, что инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. По его словам, ФРС готова удерживать высокие ставки в течение длительного времени. Отвечая на вопрос относительно прошедшего заседания, глава ФРС сказал, что "не было никаких предложений по снижению ставок".

Трейдеры восприняли его слова как сигнал, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно.

В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения базовой ставки в марте на 25 базисных пунктов примерно в 35%. Между тем шансы на то, что это произойдет в мае, превышают 62%.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 3,2% в поквартальном выражении, говорится в предварительных данных министерства труда. Стоимость рабочей силы увеличилась на 0,5%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 2,5%, второго - на 1,6%, сообщает Trading Economics.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 224 тыс., что является максимальным уровнем с середины ноября. При этом эксперты в среднем ожидали снижения на 2 тыс.

Индекс деловой активности в производственной сфере США (ISM Manufacturing) в январе подскочил до 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 15 месяцев подряд, однако январское значение стало самым высоким с октября 2022 года.

Фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) завершила четвертый квартал с чистым убытком, однако выручка превысила ожидания. Котировки акций компании выросли в четверг на 4,7%.

Одна из крупнейших табачных компаний мира Altria Group (SPB: MO) в октябре-декабре резко сократила чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль оказалась на уровне прогнозов. Ее бумаги прибавили в цене 4%.

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) ушла вверх на 0,8%. Глава компании Илон Маск заявил, что незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании со штата Делавэр на Техас. Также Tesla объявила о предоставлении скидок на некоторые комплектации электромобилей Model Y в Китае.

Акции Plug Power Inc. подскочили на 5,6% (до максимума за три месяца) на новости о том, что компания начала поставки "зеленого" водорода с нового предприятия в городе Вудбайн (штат Джорджия).

В то же время цена бумаг Honeywell International (SPB: HON) снизилась на 2,5%. Промышленно-технологическая корпорация в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 24%, однако выручка не оправдала ожиданий.

Производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) дал слабые прогнозы прибыли и выручки на текущий фингод, который завершится в июне, что вызвало падение котировок акций более чем на 24%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 369,54 пункта (на 0,97%) и составил 38519,84 пункта. Лидерами подъема помимо Merck стали акции Amgen (SPB: AMGN) Inc. и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc., подорожавшие на 3,3% и 3% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 60,54 пункта (на 1,25%) - до 4906,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 197,63 пункта (на 1,3%) и достиг 15361,64 пункта.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут, исключением выступает только материковый Китай.

Поддержку рынку акций Японии оказывают сильные квартальные отчетности компаний. В то же время последние экономические данные были не слишком хорошими, и это усиливает уверенность инвесторов в том, что Банк Японии в ближайшее время не будет менять параметры денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК увеличился на 0,6%.

Существенный подъем демонстрируют котировки акций технологических компаний, включая Advantest (+3%), Socionext (+9,1%), Tokyo Electron (+1,6%), Disco Corp. (+3,5%) и Screen Holdings (+4,8%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony выросла на 0,9%, ритейлеров J. Front Retailing и Fast Retailing - на 5,1% и 0,2% соответственно, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 1,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,2%.

Стоимость акций Nippon Television взлетела почти на 23% после того, как медиа-компания объявила buyback на сумму до 7 млрд иен ($47,8 млн) до конца мая. Также она сообщила о том, что чистая прибыль за девять месяцев текущего фингода (апрель-декабрь) увеличилась на 22% - до 33,17 млрд иен, выручка повысилась на 0,2% и составила 306,22 млрд иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК упал на 1,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автомобильных компаний Geely и Li Auto (SPB: LI), подорожавшие на 5% и 3,9% соответственно. Днем ранее Li Auto сообщила о том, что поставки электромобилей в январе составили 31,165 тыс. единиц, что вдвое превысило показатель за тот же месяц 2023 года.

Кроме того, существенно подорожали бумаги производителя спортивной продукции Anta Sports Products - на 3,2%, девелопера Longfor - на 3,1%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 3%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,7%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 2,4%.

Между тем котировки акций ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) снизились соответственно на 1,2% и 0,6%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1%, производителя компьютеров Lenovo - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 2,6%.

Котировки бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. ушли вверх на 1,5%, сталелитейной Posco - на 2,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 9,1%.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе замедлились до 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,2% в предыдущий месяц, сообщило в пятницу статуправление. Это минимальный подъем с июня прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 2,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 1,5%.

Подорожали акции нефтяных компаний, в том числе Woodside Energy и Beach Energy - на 0,6%, Santos - на 1,8%, а также крупнейшего производителя вина в стране Treasury Wine Estates - на 3,9%.

Стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,1%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после падения днем ранее.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составляет $79,07 за баррель, что на $0,37 (0,47%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,85 (2,3%), до $78,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,3 (0,41%) и составили $74,12 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $2,03 (2,7%) - до $73,82 за баррель.

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, стороны конфликта рассматривают сделку из трех частей, которая предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

"Кажется, рынок продает на слухах, а потом может начать покупать на их опровержении", - отметил Майкл Линч из Strategic Energy and Economic Research.